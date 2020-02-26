الحبس لرئيس المجلس الإقليمي للحسيمة

قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، في حق رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، وزوجته، بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء تعويض مدني قدره 25 مليون سنتيم، بعد إدانتهما ب”استعمال ورقة مزورة، واستعمال عن علم وإقرار شهادة غير صحيحة ومزورة”، في القضية التي تعرف في المنطقة بالاستيلاء على بقعة أرضية بحي المرسى.

وحسب مصدر مطلع، فإن تفاصيل إدانة رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة والبرلماني السابق لولايتين تشريعتين عن الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار، تعود إلى اقتناء نائب رئيس غرفة الصيد البحري بطنجة بقعة أرضية تابعة ل”تجزئة البلدية” بحي المرسى بالحسيمة بمبلغ 14 مليون سنتيم، وقدم تسبيقا قدره سبعة ملايين، وبعد مدة علم أن الأشغال جارية لبناء منزل بالبقعة الأرضية نفسها من قبل منتخب جماعي، ثم اكتشف أن الشخص نفسه باع المنزل لشخص آخر، رغم أن كل الوثائق تشير إلى أنه مالك للبقعة الأرضية، ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع، مشككا في الوثائق التي استند عليها المتهم في البناء والبيع.

وقادت الأبحاث الأمنية إلى التأكد من شكاية الضحية، إذ وجهت إلى المتهم تهمة “التزوير في محرر عرفي، وصنع عن علم وإقرار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال ورقة مزورة، والمشاركة في ذلك، والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في التزوير في محرر عرفي، واستعمال ورقة مزورة”، إلا أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أثناء بتها في الملف، رفضت الدعوى العمومية، قبل أن تتصدى الغرفة الاستئنافية للحكم الابتدائي وأدانت المتهمين بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر الزجري تضامنا والإجبار في الأدنى مع إتلاف الوثائق المزورة، وأداء تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25 مليون سنتيم.

خالد العطاوي