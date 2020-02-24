إيران … ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا

أعلن متحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ما يرفع حصيلة الوباء إلى 12 وفاة.

ونقلت وكالة (إيسنا) شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث أسد الله عباسي قوله، بعد جلسة مغلقة للبرلمان خصصت لبحث هذا الملف، “إن وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصا و47 حالة إصابة في البلاد”.

وأعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، تسجيل حالتي إصابة بالفيروس في البلاد، للمرة الأولى، علقت على إثرها عدة بلدان بينها تركيا الرحلات من وإلى إيران، كتدبير وقائي.

وظهر فيروس (كوفيد-19) في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف شهر يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي هذا الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.