إيقاف مقتحم مدرسة ببني ملال

أوقفت عناصر أمنية تابعة لفرقة شرطة المدارس بولاية أمن بني ملال، مساء أول أمس (الخميس)، مشتبها فيه باقتحام مؤسسة تعليمية، وإثارة الرعب في نفوس العاملين بها، مستعينا بسكين هدد به كل من يقترب منه، وحاول الاعتداء على أساتذة تدخلوا لثنيه عن عمله المشين.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وعرضه على العدالة.

وعاشت الأطر التربوية والإدارية، أول أمس لحظات رهيبة، أثارها سلوك جانح اقتحم المؤسسة التعليمية في غفلة من الجميع، وهدد كل من حاول الاقتراب منه، مستعرضا عضلاته أمام التلاميذ الذين أصيبوا بذعر شديد، وواصل اعتداءاته اللفظية على كل العاملين بالمؤسسة، مبتهجا بما كان يصدر عنه من أفعال أثارت سخط تلاميذ المؤسسة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المتدخلين خاطروا بأنفسهم عندما حاولوا تهدئة الجانح، الذي كان في حالة غير طبيعية وتجريده من السلاح الأبيض الذي يتحوزه، لكنهم فشلوا في ثنيه عن أفعاله، قبل أن يلوذ بالفرار، عندما علم أن رجال الشرطة تتعقبه، لإيقافه بعد تحديد هويته.

سعيد فالق (بني ملال)