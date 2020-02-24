الجامعة تحذر الأندية بشأن “الفار”

أكدت أن أي عطب في التقنية لا يمنع إقامة المباراة

بادرت جامعة كرة القدم إلى مراسلة الأندية بخصوص تطبيق تقنية “الفار”، والتي بدأ العمل بها في البطولة الوطنية، مع انطلاق مرحلة الإياب.

وأكدت جامعة الكرة في مراسلتها أنه إذا تعطلت تقنية “الفار” قبل أو أثناء إجراء مباراة مبرمجة سلفا، إما لسبب تقني أو لعطل كهربائي، أو لغيره من الأسباب الخارجة عن إرادة الحكم، فهذا لن يؤثر على السير العام للمباراة، ولا على نتيجتها.

وكشفت الجامعة أن الأندية ليس من حقها الاحتجاج، أو الاعتراض أو التحفظ في حال حدوث عطل يمنع استخدام تقنية “الفار”، كما أن كامل السلطة لحكم المباراة لتقرير السير العام لها.

وانطلق العمل بتقنية “الفار” مع انطلاقة مرحلة الإياب، وخلفت العملية ارتياحا كبيرا بين المتتبعين.

ويعد المغرب أول بلد إفريقي، استعمل تقنية “الفار” بإفريقيا، ما حدا باتحادات محلية مجاورة إلى محاولة تقليده في مقدمتها تونس ومصر.

ن. ك