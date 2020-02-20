احذرن هذه الأخطاء عند وضع الماكياج

الخبير ميمو شدد على اختيار كريم الأساس المناسب للبشرة وتجنب رسم الحواجب بالأسود

تقع الكثير من النساء، عند استعمال الماكياج، في بعض الأخطاء، قد تؤثر بشكل سلبي على إطلالتهن، وهو ما أكده خبير الماكياج ميمو، الذي يتعامل مع العديد من المشاهير بالمغرب في الوطن العربي.

وقال ميمو إن بعض أخطاء الماكياج، تدفن جمال المرأة بدلا من أن تبرزه، قبل أن يضيف أن هناك خطوات من الممكن اتباعها للحصول على إطلالة مميزة.

فبالنسبة إلى كريم الأساس، شدد ميمو، على أن تكون المرأة في منتهى الحذر عند اختيار التركيبة المناسبة لنوعية البشرة، وأيضا درجة لونها، مع الحرص على استعمال الكمية المناسبة من الكريم الأساس.

ولأن الكثير من النساء يبالغن في رسم الحواجب، قال ميمو في حديثه مع “الصباح”، إن استعمال قلم أسود ثقيل أو بني قاتم لرسم الحواجب من أكثر أخطاء الماكياج الشائعة، التي تقع فيها بعض النساء، وهو الخطأ الذي يفسد اطلالتهن، وجمالهن أيضا.

كما أن أغلب النساء يضعن كمية كبيرة من الكنتور بدرجات قاتمة، دون دمجه بطريقة جيدة مع ظل الخدود، الأمر الذي يؤدي إلى إبراز تقاسم الوجه بشكل غير متناسق، بدلا من تصحيحه.

وكشف خبير الماكياج، الأخطاء الأخرى المتعلقة بـ”الهايلايتر”، مشيرا إلى أن بعض النساء يعتقدن أن وضع كمية كبيرة من “الهايلايتر” على كافة الخدود يزيدهن جمالا وبريقا، لكن الحقيقة أن ذلك يظهر البشرة دهنية، خصوصا إذا كان موضوعا بشكل خاطئ، قبل أن يضيف أنه يستحسن عدم استعماله بالنسبة إلى ذوات البشرة الذهبية أو التي بها بعض البثور. كما يفضل وضعه، على شكل خط على خدود تكون على شكل تفاحة، من الجهة السفلى.

وفي سياق متصل، أشرف ميمو على اطلالة مجموعة من الفنانات من بينهن، خولة بنعمران. كما تعاون ميمو، مع فاتي جمالي في أولى تجاربها الغنائية، التي تحمل عنوان “غلطة كبيرة”، إذ وضعت ثقتها فيه ليشرف على لوك الماكياج الذي ظهرت به في الفيديو كليب، والذي كان مميزا.

وغالبا ما يحرص ميمو على الاعتماد على “لوكات” بسيطة وهادئة، من حيث الألوان، إذ يستعين، بالألوان الترابية والزهرية، إلى جانب الفضية والذهبية وأيضا النحاسية “والروز جولد”، لإضافة لمسة ساحرة للماكياج.

إيمان رضيف