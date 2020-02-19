مليار ونصف مليار مشاهدة لـ “ميدي 1”

«سوشل بيكرز» يؤكد تفوقها على قنوات القطب العمومي

سجلت قناة “ميدي 1 تي في” أكثر من مليار ونصف مشاهدة للفيديوهات عبر مختلف منصاتها الرقمية، خلال السنة الماضية، حسب تقرير لموقع “سوشل بيكرز”، المتخصص في متابعة العلامات المؤثرة على مستوى شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت “ميدي 1 تي في” من التفوق على باقي قنوات القطب العمومي في ما يخص مشاهدة فيديوهاتها على منصاتها الرقمية، رغم أنها تعاني مجموعة من المشاكل تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

وأكد “سوشل بيكرز” أن “ميدي 1 تي في” حققت تقدما عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بنسب تجاوزت 10 ملايين مستخدم وأكثر من 11 مليون تفاعل لمتابعيها عبر مختلف المنصات الرقمية سنة 2019.

وحسب موقع “سوشل بيكرز” توجد “ميدي 1 تي في” ضمن المراكز الثلاثة الأولى لوسائل الإعلام المغربية، التي تتوفر على أكبر عدد من المعجبين والمنخرطين، وتحتل المركز الثاني على “تويتر”، والثالث على “يوتوب” و”فيسبوك”.

وحافظت “ميدي 1 تي في” على مكانتها المتميزة منذ سنوات على “فيسبوك”، بتوفرها على 6 ملايين ونصف من المعجبين ومعدل استخدام مرتفع، لتتمكن من تعزيز إنجازاتها ب 220 مليون مشاهدة للفيديوهات، و427 مليون مستخدم توصل بالمنشورات والإنتاجات خلال السنة الماضية.

وعرفت “ميدي 1 تي في”، حسب تقرير “سوشل بيكرز”، تطورا بمعدل 60 في المائة للفيديوهات و55 في المائة للمتابعين، بفضل 251 مليون مشاهدة للفيديوهات و780 ألفا من المتابعين الجدد على “يوتوب”.

وفي المقابل سجلت منصتها على موقع “إنستغرام” نسبة مشاهدة بلغت 16 مليون مقطع فيديو و253 ألف متابع جديد مقارنة مع 2018.

ومازالت قناة “ميدي 1″ تعيش على إيقاع مجموعة من المشاكل في الوقت الراهن، المرتبطة بالجانب المالي، والتي كانت وراء اتخاذ مجموعة من التدابير.

وأوضحت مصادر ل”الصباح” أن الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين مازالت متردية في ظل عدم التزام الإدارة بما وعدت به في وقت سابق في إطار الملف المطلبي.

ونتيجة لما تعيشه القناة في الوقت الراهن من أوضاع، فقد لجأت إلى اتخاذ عدة تدابير جديدة من بينها تقليص عقود عمل الصحافيين إلى ستة أشهر خلافا لما كان معمولا به سابقا.

أمينة كندي