“أو سي بي” يحتضن التلاميذ

قيم المشاركون في ورشة نظمتها مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الأولى لبرنامج المدارس المحتضنة.

وأوضح مصدر أن برنامج المدارس المحتضنة يعد حصيلة شراكة إستراتيجية بين الوزارة ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، تمت ترجمتها باحتضان مؤسسات التعليم العمومي، خلال 2016. ومكنت هذه الشراكة من مواكبة أكثر من 15.600 تلميذة وتلميذ على صعيد 31 مؤسسة تعليمية محتضنة بأقاليم ابن جرير، و الجديدة، وخريبكة، وآسفي واليوسفية، ويستهدف البرنامج 60 مدرسة في أفق 2020. ومكن البرنامج، عبر أكثر من 150 ناديا للتنشيط المدرسي تم إنشاؤه في المؤسسات المعنية، من تطوير واكتشاف مواهب التلاميذ وتنمية روح الإبداع لديهم.

عبد الواحد كنفاوي