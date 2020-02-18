“الطراكس” تسوي مخالفات “تغازوت”

قرار أول بهدم مبان وفيلات وطوابق يورط شركتين و3 فنادق ولفتيت يعاقب الجهات بوقف الرخص الاستثنائية!!

كشفت نتائج التحقيق الأولية المرتبطة بالخروقات المتعددة الأوجه بالمحطة السياحية “تغازوت”، التي تنفذها لجنة ولائية، تورط مالكي ثلاثة فنادق مصنفة خمسة نجوم، في مخالفات البناء والتعمير، وترتب عنها الإلغاء الكلي للرخص الاستثنائية بمجموع التراب الوطني، في قرار صدر عن اجتماع وزير الداخلية بالولاة الأربعاء الماضي!

وأفادت مصادر عليمة لـ”الصباح” أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، رصدت مخالفة في التعمير بفندق”حياة ريجينسي”، الذي يجري بناؤه من قبل شركة “ماداييف” الموكول لها إدارة وتدبير وتهيئة المحطة السياحية، إضافة إلى فندق “فيرمونت” وفندق “بيك ألباطروز”، المملوك لشركة مصرية.

ويفيد القرار رقم 1 الخاص بالأمر بالهدم المحرر، أول أمس (السبت)، التي حصلت “الصباح” على نسخة منه، والمتعلق بالمخالفات التعميرية التي وقفت عليها اللجنة، أن شركة “ماداييف” يجب عليها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من أول أمس (السبت).

وتفيد الوثيقة نفسها أن الشركة المكلفة ببناء فندق “حياة ريجينسي” أنشأت بنايات وقامت بأشغال مخالفة للقانون ولضوابط البناء والتعمير. وتتمثل هذه المخالفات في بناء غير مرخص لأربع فيلات فوق مساحة 160 مترا مربعا لكل فيلا، إضافة إلى غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. وجاء قرار الهدم إثر إنجاز محضر معاينة المخالفات المنجزة الجمعة الماضي.

وعاينت “الصباح”، أول أمس (السبت) وأمس (الأحد) بداية أشغال الهدم بثلاث وحدات سياحية مصنفة خمسة نجوم، لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وتنفذ الشركات المالكة للوحدات السياحية أعمال الهدم بنفسها، قبل مرور الفترة التي حددتها اللجنة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وشوهدت الجرافات تتلف الفيلات والمرافق المضافة إلى تصاميم المؤسسات السياحية.

ولم تسفر نتائج التحقيقات فقط عن قرارات بالهدم، بل تمخض عنها قرار وصف بالخطير، حين أوقف وزير الداخلية العمل بمقتضيات القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار إلى أجل غير مسمى، كما ألغى، في اجتماع طارئ مع الولاة بأكادير الأربعاء الماضي، العمل بالرخص الاستثنائية في مجال التعمير والبناء بمجموع التراب الوطني. وتخوف متتبعون من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية الذي تطاول على قانون مصادق عليه في البرلمان، كما منح لنفسه حق إصدار عقاب جماعي في حق جميع المستثمرين في جميع الجهات، رغم أن المخالفات تجري في مناطق محددة، كان ينبغي أن تصدر قرارات بخصوصها، في إطار تفريد العقاب المضمون بمواثق وطنية ودولية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر”الصباح”، أن أشغال أغلب المكونات للمشروع انطلقت بها الأشغال قبل حصولها على التراخيص، إذ مازالت لوحات أوراش البناء المطلوب وجودها قانونيا عند انطلاق الأشغال، لا تتوفر على أرقام رخص البناء.

وأضافت المصادر نفسها، أن تصاميم المحطة خضعت منذ 2011 إلى عدة تغييرات، ما أجل توقيع اتفاقية الاستثمار بين الدولة والشركة الموكول لها تهيئة وتنفيذ المشروع.

ويرتقب أن تكشف اللجنة المشرفة على التحقيق ضبط مخالفات أخرى جد دقيقة، خاصة تحويل وجهة بعض العقارات إلى استثمارات خصوصية، وبطء في إنجاز المشاريع ذات الصبغة العمومية الموجهة لاستفادة سكان جماعتي أورير وتغازوت.

محمد إبراهمي (أكادير)