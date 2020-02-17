الملحون والغيوان في حضرة “نغم”

يحتضن المركب الثقافي “أنفا” بالبيضاء، غدا (الأحد)، ابتداء من الرابعة عصرا، محاضرة في موضوع “تجليات تراث الملحون في إبداع المجموعات الغيوانية” تنظمها جمعية “نغم”.

وسيعرف اللقاء مشاركة الباحثين جمال الدين بن حدو وحسن حبيبي والزميل عزيز المجدوب، إضافة إلى حضور الفنان مولاي عبد العزيز الطاهري.

وسيحاول المحاضرون ملامسة حضور الملحون في المتن الغيواني، والطريقة التي تأثر بها الأفراد المؤسسون للمجموعات الغنائية بهذا الفن التراثي العريق، خاصة في التجارب المسرحية التي خاضوها مع الراحل الطيب الصديقي وغيره.

وستتخلل اللقاء فقرات غنائية، يستهلها “كورال نغم” بمختارات من التراث الغيواني والملحون، على أن يتواصل الطرب مع مجموعة غيوانية ستقدم نماذج من ريبيرتوار المجموعات الغنائية. وسيعرف اللقاء أيضا تكريم الفنان عمر السيد والفنان مولاي عبد العزيز الطاهري، والراحل الطيب الصديقي، ممثلا بالمؤسسة التي تحمل اسمه ويرأسها نجله بكر الصديقي.

إ. ر