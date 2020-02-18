متابعة هاتك عرض قاصر

مثل شاب في عقده الثاني، أخيرا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض وحيازة واستهلاك المخدرات. وقررت هيأة الحكم تأخير البت في قضيته إلى الثالث من الشهر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.

وأوقفت دورية راكبة المتهم رفقة الضحية وهما في حالة تخدير وضبطت لديه قطعة من مخدر الشيرا. واقتادتهما نحو مصلحة الشرطة القضائية التي وضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية. وصرحت الفتاة وهي قاصر، أنها تعرفت على المتهم منذ سنة تقريبا. وبعد توطيد العلاقة في ما بينهما، مارس عليها الجنس سطحيا، قبل أن يستغل فرصة استهلاكهما للمخدرات ليفتض بكارتها ووعدها بالزواج.

وأضافت أنه ظل يمارس عليها الجنس، لكنه لم يف بوعده بالتقدم لخطبتها، من أجل الزواج بها. فقررت مواجهته برغبتها في رفع الأمر أمام القضاء ولم يعجبه ذلك، فاشتبك معها وتم إيقافهما من قبل عناصر أمنية. واعترف المتهم تلقائيا بما جاء في تصريحات الضحية.

وخلص قاضي التحقيق إلى ثبوت التهمة في حقه، استنادا إلى اعترافه الصريح بممارسة الجنس على القاصر. وبما أن القانون الجنائي يجرم ممارسة الجنس على القاصرين ولو بإرادتهم وجعل الافتضاض ظرف تشديد، قرر القاضي ذاته إحالة المتهم في حالة اعتقال ووثائق الملف على غرفة الجنايات لمحاكمته، طبقا للقانون.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

سقوط لصين بالفقيه بن صالح

أحالت عناصر أمنية تابعة للمنطقة الإقليمية بالفقيه بن صالح، السبت الماضي، مشتبهين فيهما بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض واعتراض سبيل المارة، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال للنظر في التهم المنسوبة إليهما، بعد تنفيذ عملية أمنية أشرفت عليها فرقة مختصة وضعت حدا للموقوفين، اللذين شكلا خطرا على المواطنين.

ويتعلق الأمر بمشتبهين فيهما، كانا مطلوبين للعدالة بعد صدور مذكرات بحث وطنية، لارتكابهما جرائم سرقة في حق ضحايا، فوجئوا باعتراض سبيلهم والسطو على ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بمشتبه فيه، في العقد الثالث من عمره، يتحدر من قرية أولاد يعلى، كشف البحث معه عن تورطه في عمليات سرقة بالخطف، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض واستعمال دراجة نارية صينية الصنع، كان يمتطيها للهروب من قبضة مطارديه بعد تنفيذ عمليته بنجاح.

كما كشفت التحريات عن ضلوع شريكه، في الرابعة والثلاثين من العمر، يقطن بقرية مجاورة للمتهم الرئيسي، إذ تم إيقافه بدوره بعد نصب كمين.

وكشفت التحريات مع الموقوفين،عن قيامهما بعمليات سرقة عدة، تارة بشكل منفرد وأخرى بعد تخطيط مشترك بينهما، وكان الموقوفان يختاران وقت الزوال لإنجاز مهمتهما في بعض الأحياء الهادئة والمواقع الخالية من المارة.

سعيد فالق (بني ملال)

اعتقال “الفلوس” بسيدي بنور

أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، الأربعاء الماضي، أشهر مروج للأقراص المهلوسة الملقب ب “الفلوس”، في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة.

وأوقف المتهم، الاثنين الماضي، على خلفية تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة، ضمن شبكة تنشط على الصعيد الوطني ولها امتداد خارج أرض الوطن.

واعتقل المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بسيدي بنور، بعد نصب كمين محكم مباشرة بعد عودته من إحدى المدن الجنوبية للمملكة بالعيون، والتي اتخذها المروج الموقوف وجهة للاختباء، خوفا من الملاحقة الأمنية بعد صدور العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في حقه .

وبفضل خبرة العناصر الأمنية بعد توصلهم بمعلومات دقيقة بمكان وجوده بعد عودته إلى سيدي بنور، حيث تم الإيقاع به، وتم نقله إلى مقر المنطقة الأمنية ووضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، وخلال البحث معه اعترف المروج الموقوف بالمنسوب إليه، ودل المحققين على هوية مزوده بالأقراص المهلوسة.

أحمد سكاب (سيدي بنور)

إيقاف لصي الهواتف بطنجة

وضعت فرقة أمنية تابعة لمصالح الشرطة القضائية بطنجة، حدا لنشاط لصين متخصصين في سرقة وخطف الهواتف الغالية الثمن، واعتقلتهما، الخميس الماضي، بساحة الكويت قرب المحطة الطرقية، بعد أن ظلا يمارسان أنشطتهما الإجرامية في حق سكان المدينة وزوارها من المغاربة والأجانب.

وأفاد مصدر أمني، أن المتهمين جرى إيقافهما بعد أن وردت على المصالح الأمنية بالمدينة شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، أغلبهم من المسافرين، الذين أفادوا بأنهم تعرضوا لسرقة هواتفهم المحمولة عن طريق الخطف من قبل شخصين مجهولين، إذ بناء على ذلك، عملت فرق البحث على تجميع كل المعلومات المتعلقة باللصين وأوصافهما، وقامت بتكثيف عمليات المراقبة والترصد بالمحطة والأحياء المجاورة لها، إلى أن تمكنت من إيقافهما، وهما في حالة تلبس بمحاولة نشل هاتف إحدى المسافرات بباب الحافلة، ليتم تصفيدهما واقتيادهما إلى مقر الشرطة للبحث معهما حول المنسوب إليهما. وذكر المصدر نفسه، أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها فرق البحث مع المشتبه فيهما، تبين أنهما يتحدران من طنجة ويتراوح عمراهما بين 22 سنة و25، إذ أكدا أنهما فعلا من كانا وراء جميع السرقات المبلغ عنها في الآونة الأخيرة.

المختار الرمشي (طنجة)

محاكمة صانع أهمل زوجته

أدرجت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الخميس الماضي، في التأمل والنطق بالحكم بعد أسبوع، ملف صانع تقليدي معتقل بسجن بوركايز، بعدما اتهمته زوجته الشرطية بالإمساك العمدي عن أداء النفقة لمستحقيها داخل الأجل القانوني، وتقدمت ضده قائدة بشكاية تتهمه فيها بعدم توفير مؤونة شيكات قصد أدائها عند تقديمها للوفاء.

واستمعت المحكمة إلى المتهم المعتقل بسجن بوركايز منذ 9 يناير الماضي، فيما أدلى دفاعه بتنازل من زوجته الشرطية عن شكايتها ضده، دون القائدة وحائزي شيكات، الذين التمس دفاعهم مليوني سنتيم تعويضا وإدانته بالمنسوب إليه، متحدثا في مرافعته عن سوابقه في المجال، فيما وصف دفاعه مسؤولة السلطة ب”النصابة” قبل اعتذاره بعد تدخل رئيس الهيأة لتنبيهه.

وتحدث دفاع المتهم في مرافعته عن 10 شيكات تحوزت بها القائدة أغلبها بمبلغ 7 آلاف درهم، مؤكدا أنها استلمت، أغلب المبالغ، وبقي شيكان سلمتهما لشخصين لا علاقة لهما بالمتهم، مشيرا إلى شيك بقيمة 129 ألف درهم ما زال بحوزة القائدة التي استلمت منه عدة شيكات لعلاقتهما الكرائية لمحل تجاري في ملكيتها.

حميد الأبيض (فاس)