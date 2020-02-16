قرواش مرشحة أفضل شاعرة عربية

تمثل الشاعرة الشابة ابتسام قرواش المغرب ضمن مسابقة أفضل شاعرة في العالم العربي لسنة 2020، التي تنظمها المجموعة العربية العالمية “أرابز كروب أوارد.

ويحضر اسم قرواش باعتبارها المغربية الوحيدة ضمن المسابقة في صنف الاختصاص الشعري والنثري الزجلي.

والشاعرة ابتسام قرواش تتحدر من بنسليمان، وهي طالبة بجامعة الحسن الثاني بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالمحمدية.

سبق لقرواش أن توجت بالجائزة الأولى في المهرجان الوطني للزجل ببنسليمان ثلاث مرات، الشيء الذي أكسبها تجربة مهمة منحتها فرصة المشاركة في عدة مهرجانات وملتقيات دولية ووطنية، كما سبق لها أن أصدرت ديوانا زجليا بعنوان “حروف لبحر”.

ع. م