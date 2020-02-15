يسار سعيد بـ “30 مليون»

كشف الكوميدي يسار لمغاري، في حسابه على “أنستغرام”، عن سعادته بنجاح فيلم “30 مليون”.

وقال يسار :”ما بغيتش ندوي على الفيلم”30 مليون ” أو الضجة لي داير، أو الصفوف الطويلة أمام شباك التذاكر، أو جودة الفيلم من حيث المضمون، لأن الحكم هو المشاهد، لكني أود أن أشكر الأشخاص الذين بذلوا مجهودا خياليا لإنجاز هذا العمل”.

وكشف يسار عن بعض تفاصيل إنجاز الفيلم، وقال :” لقد استغرق الأمر سنة ونصف من المثابرة والعمل المتواصل… فشكرا للمبدعين إدريس ومهدي، والمناضلة بشرى ملاك، دون أن ننسى المخرج الشاب الخجول ربيع سجيد، إضافة إلى جميع الممثلين، دون استثناء”.

ويعتبر الفيلم السينمائي “30 مليون”، أول عمل كوميدي مغربي يجمع ألمع نجوم الكوميديا والغناء، إلى جانب ممثلين لهم تجارب سينمائية ناجحة، منهم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف، وفاطمة بوشان، ونجوم برنامج اكتشاف المواهب “كوميديا” يسار المغاري والثنائي إدريس ومهدي، ونجمتا برنامجي اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” و”ذو فويس” بنسخته التركية ابتسام تسكت، وكريمــة غيث، إلى جانب مليحة العرب فاتي جمالي، والمغني غاني القباج.

خالد العطاوي