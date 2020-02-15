“ليدك” تتصدى للفيضانات

تمكنت “ليدك”من تتويج سياسة أوراشها المفتوحة، لإزالة التلوث ومواكبة التنمية الحضرية واستدامة الممتلكات، بتعزيز التزاماتها في ما يتعلق بمجال التطهير السائل (المياه المطرية والعادمة)، من أجل المحافظة على البيئة و تحسين جودة عيش سكان العاصمة الاقتصادية بالانخراط في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمخطط المديري لمحاربة التلوث لولاية جهة البيضاء- سطات.

ويهدف مشروع “لديك” إلى تعزيز محاربة الفيضانات والوقاية منها، واستدامة الممتلكات من حيث تجديد وإعادة تأهيل القنوات المجمعة والتجهيزات، ورفع التحديات التكنولوجية والبشرية للمشاريع الكبرى الخاصة بإزالة التلوث، إضافة إلى الحرص على جودة الأوراش والحد من إزعاج السكان البيضاويين.

وفي ما يتعلق بالتطهيرالسائل للمياه المطرية، يعتبرمشروع كبير في طور الإنجازلضمان التطهير السائل بالمناطق الحضرية الجديدة وللاستجابة للإشكاليات المرتبطة بالتدفقات المائية أثناء تساقط الأمطار، إذ تواصل “ليدك” مجهوداتها لتقوية وتجديد شبكات التطهير السائل عبر مشاريع عديدة.

وينجز المفوض له مشروعين كبيرين يهدفان إلى حماية المدينة من الفيضانات. ويتعلق الأمر بسرداب حي السدري لتخزين المياه المطرية،ونظام للتطهير السائل بالطريق الوطنية رقم 1، الذي يخص هذا المحور الطرقي الهام، و كذا مناطق الرحمة والحي الحسني.

ويعد سرداب تخزين المياه المطرية بحي السدري، من المشاريع الرائدة، التي جعلت سكان المنطقة يتنفسون الصعداء، بعد أن أعطت “ليدك” انطلاقة مشروع إنجاز سرداب تخزين المياه المطرية بحي السدري في دجنبر 2018، و تتقدم هذه الأشغال تماشيا مع المخطط المحدد مسبقا.

ويهدف المشروع إلى حماية حي السدري من الفيضانات من خلال تخزين مياه مطرية، بحجم يصل إلى 14 ألف متر مكعب خلال فترة التساقطات.

ويبلغ طول السرداب أكثر من 1,3 كيلومتر، ويتراوح عمقه ما بين 30 و 40 مترا، وهو منشأة ستحمي أيضا شارعي محمد بوزيان و 10 مارس من الفيضاناتالناتجة عن الأمطار العشرية (22 مليمترا/ساعة). وتقدرتكلفة الأشغال بـ 182 مليون درهم ممولة من طرف المفوض له. وكشفت “ليدك” أن هذا الورش هو جزء من مشروع مهيكِل يهدف إلى حماية مجموع الجهة الشرقية للبيضاء من الفيضانات. ويتعلق الأمر بنظام تقوية الجهة الشرقية الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى أكثر من 2 مليار درهم بدون احتساب الضرائب، وفقا لتقديرات أولية للمخطط المديري لتطهير المياه المطرية.

ويهدف مشروع بناء سرداب حي السدري لتخزين المياه المطرية، إلى حماية الحي من الفيضانات عبر تخزين كمية من المياه تصل إلى 000 14 متر مكعب خلال فترة تساقطات الأمطار. وترمي هذه المنشأة بالفعل، إلى تقليص كمية وتواتر التدفقات المائية.

محمد بها