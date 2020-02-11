طنجة تحتضن “ولاد الحومة”

احتضنت طنجة، منتصف الأسبوع الماضي، إطلاق النسخة الثانية من برنامج “ولاد الحومة” الذي يروم تعزيز القدرات الفنية للشباب.

وتميز حفل افتتاح البرنامج بتقديم عروض موسيقية وفنية، نشطها ثلة من الفنانين والفرق الموسيقية التي بصمت على حضور مميز حلال النسخة الأولى من التظاهرة.

ويروم هذا البرنامج الذي تنظمه المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشراكة مع ولاية الجهة وشركاء مؤسساتيين آخرين، تكريس ثقافة الإبداع والابتكار لدى الشباب والمساهمة في تنشيط أحياء المدينة.

وتهم المسابقات المزمع تنظيمها في إطار هذا البرنامج عدة أصناف من بينها الموسيقى والغناء والصورة والفيديو والمسرح والشعر، والألعاب الحرة (فريستايل)، والفنون البصرية والألعاب الإلكترونية ، بالإضافة إلى صنف الشاب المقاول.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج “ولاد الحومة” عرفت مشاركة أزيد من 15 ألف موهبة شابة.

ع. م