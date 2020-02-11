“البـام”… ولادة بطعـم الاحتجـاج

‎بنشماش يهاجم قوى الإسلام السياسي والمركب المصالحي المرتبط به

ألقى حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خطاب الوداع، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، من خلال توجيه آخر طلقاته إلى غريمه عبد اللطيف وهبي، عبر توجيه وصايا إلى المؤتمرين، لم تخل من ضربات تحت الحزام، ومهاجمة من اتهمهم بمحاولة تحريف توجهات قام عليها الحزب، قبل عشر سنوات، والتي تستند إلى تقرير الخمسينية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

وبطعم المرارة، أكد بنشماش أن الأولويات التي حددتها الخطب الملكية لا يمكن للحزب أن ينجح فيها إلا بهزم الانتظارية ومقاومة التحريفية، وبناء حزب المؤسسات والاحتكام إلى القانون، وانبثاق جيل جديد من القادة الحزبيين، والانعتاق مما أسماه الأمراض الخمسة التي تحدث عنها في خارطة طريق الانبعاث.

وبدا بنشماش، مثل أغلب الوافدين من تجربة التأسيس، مشدودا إلى تجربة حركة لكل الديمقراطيين، باعتبارها حاضنة المشروع السياسي لـ”البام”، ومبادئها التأسيسية، القائمة على حماية المشروع الديمقراطي الحداثي، من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية.

وبخلاف الكلمات الافتتاحية لزعماء الأحزاب، التي تركز على تقديم حصيلة الحزب ومواقفه من مستجدات الساحة السياسية، اختار بنشماش توجيه مدفعيته نحو تيار المستقبل، ودعاة التغيير، وإعادة النظر في الخط السياسي، مؤكدا على أن “البام” جاء لحماية المشروع الديمقراطي الحداثي من قوى الإسلام السياسي والمركب المصالحي المرتبط به، داعيا “الباميين” إلى الثقة في القدرة على الفوز بالاستحقاقات المقبلة، لأنه لا شيء يدعو إلى الانهزام، رافضا “فكرة أن يتحول الحزب إلى عجلة احتياط مكملة لتيار السلام السياسي.

وانتفض زعيم الحزب المعارض على خطابات خصومه، معبرا عن رفض “الباميين” لأن يتحول الحزب إلى”تابع مقابل ما سيتفضل عليه من مناصب وزارية ومكاسب إدارية، تحقيقا لرغبات ذاتية”، قائلا إن “هذا المنطق الذي اتخذه البعض، بعيدا عن رجال الدولة والتعددية في الوطن، وسعيا لتحقيق الأردوغانية المغربية”.

وخص الأمين العام خطابه إلى المؤتمرين، في توجيه وصايا الزعيم الذي يغادر موقع القرار، مؤكدا أنه انخرط بكل قوة من أجل تجاوز مرحلة الخلافات التي كادت تعصف بالحزب، وأمله أن يغدو جزءا من الماضي وطي صفحة الماضي، واستلهام العبر، وعدم تكرار ما جرى، معترفا أن المرحلة السابقة خلفت جروحا في الذوات وفي الحزب.

وفي رسالة مشفرة إلى خصومه، قال بنشماش إن المؤتمر سيد نفسه في انتخاب من سيتحمل مسؤولية الأمانة العامة، مؤكدا أن “الكلمة شهادة والاختيار مسؤولية، ولا مكان فيها للانتهازية والرؤى القصيرة النظر”.

لقطات

ارحل

واجه أتباع تيار الشرعية كلمة سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية بالصفير والشعارات، شاهرين كلمة “ارحل” في وجهه، ومنعه من القاء كلمته، سرعان ما تحولت إلى هجوم كاسح على المنصة، ما اضطر الضيوف إلى الانسحاب وسط الفوضى، كما انسحب أغلب قادة الحزب، لتتوقف الجلسة الافتتاحية لساعات، قبل ان تستأنف بعد تدخل بنشماش وكودار.

قرآن

استغرب مؤتمرون ومتتبعون لجوء القائمين على المؤتمر إلى فقيه لتلاوة آيات من الذكر الحكيم، في محاولة لتهدئة القاعة، واستئناف الأشغال، بل وترديد نشيد “طلع البدر علينا” شارك في ترديده رئيس اللجنة التحضيرية.

جنرالات

اختار رموز و”جنرالات” الحزب الاستقرار في فندق “مازاغان”، فيما توزع باقي “الضباط” من مسؤولي “البام” في فيلات وإقامات بالجديدة وسيدي بوزيد، فيما واجه المئات من المؤتمرين صعوبات في الإيواء، بسبب مشاكل “البادجات” واللوائح، وهو ما وعدت فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمتها بإيجاد حلول لها، قبل أن تواجه هي الأخرى بشعارات “ارحل”.

إنزال

اتهم مرشحون للأمانة العامة تيار المستقبل بإنزال حافلات تقل أعضاء غير مؤتمرين، ومنحهم “بادجات”، حيث جرى توجيههم للجنة القانونية التي كانت تعرف نقاشا صاخبا حول مسطرة انتخاب الأمين العام، ما أدى إلى استحالة إتمام النقاش، والحسم في انتخابه من المجلس الوطني، بمبرر، يقول مقرب من تيار المستقبل، محاربة تغول الأمين العام، ومراقبته من قبل برلمان الحزب.

انسحابات

أفادت العديد من المصادر أن عشرات البرلمانيين غادروا المؤتمر قبل نهايته، إلى جانب رموز قيادية، أعلنت نيتها الانسحاب من “البام” بسبب ما وصفه أحد البرلمانيين بمؤتمر أم المهازل. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يتشكل تيار سياسي جديد من الغاضبين، من أتباع بنشماش، في أفق الإعلان عن بديل سياسي.

مكتب

تحدثت مصادر من المؤتمر أن لائحة المكتب السياسي باتت جاهزة قبل الإعلان الرسمي عنها، بعد إقرار رفاق بنشماش وبيدالله بالأمر الواقع، إذ تم ترويج لائحة تضم وهبي أمينا عاما، والمهدي بنسعيد نائبا أول، وصلاح الدين أبو الغالي نائبا ثانيا، وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للمجلس الوطني.

منع

منع الصحافيون ووسائل الإعلام من حضور جلسة زوال أمس (الاحد)، المخصصة للمصادقة على لائحة أعضاء المجلس الوطني بعد انتخاب الجهات والأقاليم لممثليها، وانتخاب الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني. وشددت مراقبة الدخول إلى قاعة المؤتمر من خلال اعتماد “البادجات” والبطائق الوطنية، فيما غادر اغلب المؤتمرين الجديدة.

برحو بوزياني وتصوير أحمد جرفي (موفدا الصباح إلى الجديدة)