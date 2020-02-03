اعتقال أحد عناصر عصابة “الهاكر”

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية ويسلان التابعة لأمن مكناس، زوال أول أمس (الخميس) شابا موضوع مذكرة بحث للاشتباه في انتمائه لعصابة ما يعرف ب “الهاكر” المختصة في قرصنة النظم المعلوماتية الخاصة ببطاقات وحسابات بنكية.

وحسب مصادر عليمة، فقد تم إيقاف المشتبه فيه (ع.أ) 32 سنة يتحدر من الحاجب ويقطن بالبيضاء، بأحد المقاهي بشارع علال بن عبد الله بجماعة ويسلان بمكناس، بناء على معلومات دقيقة. تجدر الإشارة إلى أن توقيف المشتبه به، جاء على خلفية متابعة التحريات الميدانية التي تباشرها الضابطة القضائية بمفوضية ويسلان، إذ تبين أن المتهم تربطه علاقة بالعقل المدبر لعمليات “الهاكرز” الذي تم إيقافه في وقت سابق بويسلان بتهمة المس بالمعالجة الآلية للمعلومات وقرصنة برامج معلوماتية وتصميم فيروسات، من أجل استغلال ثغرات في النصب والاحتيال، لاستهداف أنظمة شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلوميات.

حميد بن التهامي (مكناس)