البراءة لمتابعين في حراك الريف

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، حكمها النهائي في ملف يتابع فيه ستة نشطاء من حراك الريف، أدانتهم الغرفة الابتدائية بالمحكمة ذاتها بالحبس موقوف التنفيذ. وقضت المحكمة في حكمها الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم تصديا ببراءة المتهمين من الأفعال المنسوبة إليهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في مارس من السنة الماضية بمؤاخذة النشطاء الستة المتحدرين من إمزورن من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على كل واحد منهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتابعت النيابة العامة المعنيين بالأمر بتهم المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها ووقع منعها والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات كل حسب المنسوب إليه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)