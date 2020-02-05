النساخ يصعدون بإضرابات وطنية

قرر النساخ القضائيون التصعيد في وجه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عبر خوض إضرابات وطنية لثلاثة أيام، احتجاجا على “سياسة اللامبالاة”، التي تنهجها الوزارة تجاه مطالبهم المشروعة، سواء في ما يتعلق “بالشق الاستعجالي، أو بمصير المهنة “.

ودعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، كافة المعنيين بالانخراط الفعلي في الإضرابات، التي حددت تاريخها في 30 و31 يناير الماضي، ثم أمس (الاثنين)، بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات جماعية أمام مقر وزارة العدل ورئاسة الحكومة، تفعيلا للمخطط النضالي لأجل الزيادة في التعريفة، وجبر الضرر الذي لحق النساخ، جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات.

وطالبت النقابة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، الوزارة، بتنزيل اتفاق 21 مارس الماضي، المتعلق بالزيادة في التعريفة، وإشراكها في تقرير مصير المهنة، بصفتها ممثلة للنساخ القضائيين، عملا بمقتضيات دستور2011، بالإضافة إلى الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، على غرار باقي المهن المنظمة التي استفادت من ذلك، وعدم استثناء أي فئة من الفئات المنتمية لمنظومة العدالة من التسوية والاستجابة للمطالب”.

وأشارت مصادر” الصباح”، إلى أن النساخ القضائيين خاضوا إضرابين متواليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري، أمام مقر وزارة العدل، تعبيرا بسبب سخطهم عن تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية التي يعيشونها، إذ أكد أحدهم أنهم “يمارسون عملهم داخل المحاكم في ظروف صعبة وغير ملائمة، بالنظر إلى أن القانون المنظم للمهنة (القانون 49.00) لا يحدد ما إذا كانت حرة أو وظيفة عمومية”، وأنهم “لا يستفيدون من حقوق الوظيفة العمومية في حال ما إذا كانت مهنتهم مدرجة في خانتها، رغم أنهم يعملون بالتوقيت المستمر، ويخضعون للتسلسل الإداري، باعتبارهم تابعين لقاضي التوثيق”.

يسرى عويفي