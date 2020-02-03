إحالة أستاذ اغتصب تلميذته بآسفي

أحالت عناصر فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، صباح أمس (الجمعة)، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، أستاذا للغة الفرنسية، من أجل التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

وأجرى الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، صباح أمس (الجمعة) مسطرة الاستنطاق في حق المتهم، الذي التحق حديثا بقطاع التربية والتكوين، أستاذا متعاقدا بالثانوية التأهيلية الهداية الإسلامية بآسفي، وتمت مواجهته بالقاصر، إذ استغرقت المواجهة أزيد من نصف ساعة بمكتب نائب الوكيل العام للملك، في انتظار القرار الذي ستتخذه النيابة العامة، في وقت كشفت مصادر مطلعة، أن محاولات للصلح قادتها مجموعة من الأساتذة بين أسرة الضحية والأستاذ الموقوف دون أن تسفر عن أي نتيجة وتفجرت هذه الفضيحة، بعد شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي تعرض من خلالها، أن الضحية القاصر تم استدراجها من طرف أستاذ يدرس مادة اللغة الفرنسية، مستغلا صغر سنها، إذ أوهمها بحبه له وتعلقه بها، وأقام معها علاقة جنسية، انتهت بافتضاض بكارتها، وأنه مارس عليها الجنس عدة مرات.

محمد العوال (آسفي)