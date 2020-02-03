إيقاف مزوري “الفيزا” بطنجة

ضبط بحوزتهم 80 طابعا مزورا لمؤسسات عمومية ووكالات بنكية وموثقين

أوقفت فرقة تابعة للشرطة القضائية بطنجة، الأربعاء الماضي، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في عمليات التزوير في محررات ووثائق رسمية تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية، واقتادتهم إلى مخفر الشرطة، بعد مداهمة مفاجئة لمنزلهم بوسط المدينة.

وأفاد مصدر مسؤول من ولاية أمن طنجة، أن عملية إيقاف المتهمين الثلاثة، الذين يتحدرون من طنجة وتتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، جاءت بناء على معلومات توصلت بها الشرطة القضائية تفيد بأن شخصا يحترف التزوير في مجال طلبات “الفيزا” بمنزل يخصص جزء منه مكتبا لتنفيذ عملياته الإجرامية. وبعد إجراءات البحث والتحري، تلقت الشرطة تعليمات بإجراء تفتيش للمنزل، وإلقاء القبض على صاحبه وإحالته على البحث في حالة العثور على أي محجوز يتفق مع المعطيات المبلغ عنها.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت فرقة مختلطة تتكون من الشرطة القضائية بالمدينة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى منزل المعني، الذي يقع بحي السعادة بوسط طنجة، وقامت بمداهمته لتعثر بداخله على معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وتتكون من 20 ملفا تتضمن وثائق إدارية ومستندات شخصية في اسم الغير، علاوة على 80 طابعا مزورا تحمل خاتم مؤسسات عمومية ووكالات بنكية وموثقين وسلطات محلية وغيرها، ليتم إيقاف صاحب المنزل واقتياده إلى مقر الشرطة لمباشرة البحث معه في الموضوع.

وبحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المشتبه فيه (إ.م)، يبلغ من العمر 24 سنة وهو متزوج وأب لطفلين، وتبين للمحققين من خلال عملية تنقيطه بقاعدة البيانات أن ملفه الشخصي لا يتوفر على سوابق قضائية، مشيرا (المصدر) إلى أن المعني اعترف عند مواجهته بالوثائق المحجوزة لديه بأنه كان يشغل الطوابع المحجوزة في تزوير الوثائق المحاسبية والكشوفات البنكية والسجلات التجارية والشهادات الإدارية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على التأشيرة لبعض الدول الأوروبية، مقابل الحصول على مبالغ مالية مقابل هذه الأفعال الإجرامية.

ونتيجة للأبحاث والتحقيقات التي باشرتها معه فرق البحث، كشف المعني عن هوية شريكيه في عملية التزوير، وأدلى للمحققين عن مكان وجودهما، ليتم اعتقالهما بمنزل يقع بمجمع الهناء بمنطقة العوامة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، عن حجز آلة ضخمة لصناعة الطوابع، وتجهيزات معلوماتية وجهاز سكانير، علاوة على مجموعة من الأدوات التي تدخل في صناعة الطوابع من قبيل الحبر الملون واللاصقات والكاربون وغيرها…

وتم وضع الموقوفين الثلاثة جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه في تورطهم في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، ورصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وينتظر أن يحالوا، اليوم (الجمعة)، على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، من أجل تكييف التهم الموجهة إليهم، قبل تقديمهم أمام العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.

المختار الرمشي (طنجة)