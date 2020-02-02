حملات للحد من انتشار المخدرات ببني ملال

أغلقت السلطات المحلية ببني ملال الأسبوع الماضي، بناء على مجموعة من الشكايات الموجهة من قبل السكان وهيآت المجتمع المدني، خمسة مقاه للشيشة وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في تدخينها، بعدما صارت موضة يتباهى بها شباب اليوم، كما حررت محاضر لمتابعة أرباب المقاهي، الذين خالفوا القوانين المنظمة.

وداهمت عناصر أمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، عددا من المقاهي التي انتشرت في أحياء المدينة، بعدما تبين أنها تستقطب فئات من الشباب المتعاطي للشيشا وبعض أنواع المخدرات، وتعريض حياتهم للخطر، بتوفير كميات منها بأثمان مغرية لضمان مزيد من الأرباح. وذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات المعنية، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري حولها، بعد أن تنامت ظاهرة التعاطي للشيشة في صفوف الشباب، وقامت بحملات مكثفة مستهدفة المقاهي التي أصبحت تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، ما يتسبب في انحرافهم، وانقطاعهم عن الدراسة، والارتماء بين أحضان عصابات توفر لهم المخدرات مجانا، أول الأمر، قبل أن يتحولوا إلى مدمنين، يضطرون بعدها تحت ضغط الحاجة، إلى البحث عن مصادر للتمويل لشرائها.

وأضافت مصادر متطابقة، أن الأرباح التي يجنيها مالكو المقاهي من عائدات الشيشة، ساهمت في انتشار مقاهي وسط أحياء سكنية آهلة بالسكان وبعض المؤسسات التعليمية، التي أصبحت تلميذاتها تتعرضن للتحرش الجنسي، فضلا عن أن أبناء وسكان الأحياء المتضررة يسقطون ضحايا الإدمان، وتنتشر في صفوفهم مختلف مظاهر الانحراف الأخلاقي.

سعيد فالق (بني ملال)