التيمومي يتجاوز مرحلة الخطر

أكد الدولي السابق مصطفى الحداوي أن الحالة الصحية لمحمد التيمومي في تحسن، بعد أن تجاوز مرحلة دقيقة، إثر العملية الجراحية التي خضع إليها بداية الأسبوع الجاري في الركبة.

وكشف الحداوي، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن الفريق الطبي الذي أشرف على العملية طمأن الجميع على حالته الصحية، بعد مشاكل كانت متوقعة في البداية، وقال”الحمد لله تجاوز مرحلة الخطر، وقد يغادر المصحة في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير”.

وخضع التيمومي للعملية الجراحية برعاية من الملك محمد السادس، الذي تكفل بجميع تفاصيل علاجه في فرنسا بعدما شاهده يستعين بعكاز من أجل المشي خلال افتتاح مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وكلف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني، والدولي السابق، مصطفى الحداوي، بالسفر إلى فرنسا للوقوف على الحالة الصحية للتيمومي.

ن. ك