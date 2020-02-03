عقوبات لموريس بعد الانسحاب

«كاف» ستمنعه لدورتين ومنحت ليبيا نقاط الفوز والمنتخب الوطني يتأهل ويقترب من المونديال

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الغيني بثمانية أهداف لواحد، أول أمس (الخميس)، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا، المقامة بالعيون منذ الثلاثاء الماضي.

وبهذا الفوز، يتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، متبوعا بالمنتخب الغيني 3 نقاط، والذي يتساوى مع المنتخب الليبي الذي حصل على نقاط مباراته التي لم تجـر أمام جزر موريس.

وعرفت المباراة سيطرة المنتخب الوطني، الذي استحوذ على الكرة، وسجل رباعية في الشوط الأول.

وضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نصف النهائي، كما رفع حظوظه في المشاركة في نهائيات كأس العالم، المرتقبة في ليتوانيا، نهاية السنة الجارية.

وقال المدرب هشام الدكيك إن المنتخب الوطني يسير في اتجاه صحيح، نحو تحقيق الهدف المسطر، وهو التأهل إلى كأس العالم والمنافسة على اللقب.

ولم تجر المباراة الثانية عن هذه المجموعة، بعد انسحاب جزر موريس، الذي كان مقررا أن يواجه ليبيا، بعد ضغوطات من حكومة بلاده.

وذكر بلاغ للكنفدرالية الإفريقية أنها اتخذت جميع التدابير المتعلقة بهذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة المنظمة ستعقد اجتماعا لتدارس تبعات هذا الانسحاب، الذي سيترتب عنه منع المنتخب المنسحب من المشاركة في دورتين مقبلتين.

وذكرت “كاف” أيضا، أن المجموعة الأولى ستصبح مشكلة من المغرب وليبيا وغينيا الاستوائية.

وقال طه العابد، مدير المنتخب الليبي، “توصلنا بمراسلة من “كاف” تمنحنا ثلاث نقط الانتصار”.

ويذكر أن منتخب جزر موريس عوض جنوب إفريقيا، في آخر لحظة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس العالم، إضافة إلى الفائز في مباراة الترتيب.

المحجوب الأنصاري (العيون)