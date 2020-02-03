مشروع حكم يبهر المغرب التطواني

عين المغرب التطواني الإطار الوطني رضا حكم، مديرا تقنيا، أول أمس (الخميس)، خلفا لبيدرو بنعلي، الملتحق باتحاد طنجة مدربا.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الرئيس رضوان الغازي عقد جلسة تفاوض مع رضا حكم، لم تستغرق طويلا، بعدما أعجب بالمشروع الذي قدمه له، ويخض الارتقاء بالتكوين بمركز النادي، وتأهيل الفئات الصغرى، لتقديم لاعبين من المنطقة إلى الفريق الأول.

وأبلغ الغازي حكم أنه حاول التعاقد معه مدربا قبل بداية الموسم الجاري، بعد إعجابه بطريقة لعبه بنهضة الزمامرة ورجاء بني ملال، لكن ارتباطه مع وداد تمارة حينها، جعله يغير الوجهة، ويعين الإسباني أنخيل بياديرو. ويتوفر رضا حكم على دبلوم الاتحاد الأوربي “ويفا برو»، وعمل بأندية خليجية، قبل عودته إلى المغرب.

ع.م