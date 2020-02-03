بوطويل يغادر الجيش إلى بلجيكا

غادر عبد المنعم بوطويل، الجيش الملكي رسميا أول أمس (الخميس)، لخوض تجربة احترافية، من بوابة سانت غلواز البلجيكي، المنتمي إلى القسم الثاني.

وانضم بوطويل إلى الفريق البلجيكي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية بموجب عقد يمتد ثلاث سنوات ونصف، على أن يلتحق رسميا بتداريبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر عسكري أن إدارة النادي لم تمانع في تسريح لاعبها الدولي إلى سانت غلواز، نزولا عند رغبته قبل أي شيء آخر، مشيرا إلى أن الجيش الملكي وافق على احتراف بوطويل، حتى يتسنى له تطوير مستواه الفني والبدني، خدمة للمنتخب الوطني.

ويأتي انتقال بوطويل، الذي ودع زملاءه بعد الحصة التدريبية للأربعاء الماضي، بسبب رغبته في تغيير الأجواء ودخول تجربة احترافية بأوربا، أولا، وثانيا لتوتر علاقته بالمدرب عبد الرحيم طالب، جراء عدم الاعتماد عليه أساسيا في العديد من المباريات.

ويعتبر بوطويل إحدى الدعامات الأساسية بالمنتخب الوطني أقل من 23 سنة، خاصة على عهد المدرب الهولندي مارك ووت، كما لعب للمنتخب المحلي في فترات متقطعة. وبدأ بوطويل مساره الرياضي بمدرسة المشعل بابن سليمان، تحت إشراف المدربين بدر عكراش ويوسف الشداني وعثمان الشداني، قبل أن يمهدوا له الطريق لإجراء اختبارات بالجيش الملكي في سن صغيرة، ليواصل تكوينه، إلى أن صعد إلى الفريق الأول في سن 18 سنة، كما لعب لجميع المنتخبات الوطنية.

عيسى الكامحي