“حراك” ببني ملال ضد مكتب الرجاء

أشعلت هزائم رجاء بني ملال فتيل المواجهة بين الجمعيات الرياضية، مدعومة بجمعيات المجتمع المدني ببني ملال، ومحمد عفيف، رئيس الفريق الذي حملته مسؤولية الوضع الحالي، واعتبرت الحصيلة إهانة لبني ملال.

واتهمت الجمعيات، في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، الرئيس بسوء التسيير، لاتخاذه قرارات انفرادية، رمت بالفريق إلى أسفل الترتيب، ما يستدعي مواقف حازمة لوقف المهزلة، بعد أن تبين فشله في تسيير الفريق.

ودعا بيان الجمعيات الغاضبة إلى “اتخاذ مواقف موحدة، لمواجهة العبث الكروي الذي لم يجن منه جمهور رجاء بني ملال، إلا الخيبات”، وإلى إنقاذ الفريق الذي يموت ببطء، ما تؤكده النتائج السلبية التي حققها بعد مرور أربع عشرة دورة”.

وحثت جمعيات المجتمع المدني السلطات الإقليمية على التدخل العاجل وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون لوقف النزيف، ووضع حد للتسيير المرتجل والهاوي للمكتب المسير.

سعيد فالق (بني ملال)