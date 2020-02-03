الأسود يعودون إلى ملعب الرباط

خاليلوزيتش ينتظر تقريري الزاكي والطاوسي لضم محترفين جدد

بات ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الأقرب لاحتضان مباراة المنتخب الوطني وإفريقيا الوسطى في مارس المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون في يناير 2021.

وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الملاعب مرشحة لاحتضان هذه المباراة، وبينها ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء وملعب طنجة الكبير، إلا أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الأقرب لاستقبال منتخب إفريقيا الوسطى، بالنظر إلى جودة أرضيته، بعد خضوعها لإصلاحات في الفترة الأخيرة.

وتوصلت جامعة الكرة بمراسلة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» تطالبها بتحديد تاريخ ومكان مباراة إفريقيا الوسطى في مارس المقبل، حتى يتسنى للمنافس اتخاذ كافة ترتيباته التنظيمية واللوجستيكية، المتعلقة بتذاكر سفره إلى المغرب والإقامة وموعد انطلاق استعداداته التحضيرية.

وقررت الجامعة في وقت سابق اختيار العديد من الملاعب الوطنية لاستضافة مباريات الأسود، بعدما ظل الأمر مقتصرا على ملعب مراكش، إذ واجه المنتخب الوطني ليبيا بالملعب الشرفي في وجدة والغابون في ملعب طنجة، قبل أن يستضيف منتخب موريتانيا بملعب الرباط.

من ناحية ثانية، يتجه وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني إلى استدعاء محترفين جدد لمباراة إفريقيا الوسطى، بسبب تراجع مستوى العديد من اللاعبين، الذين فقدوا الرسمية رفقة أنديتهم.

وينتظر خاليلوزيتش تقريري بادو الزاكي والطاوسي عن جولتهما بفرنسا، حيث يلتقيان محترفين جددا، من أجل الحسم في اللائحة التي سيكشف عنها في مستهل مارس المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا مناصفة مع موريتانيا بأربع نقاط لكل منهما، جمعها من تعادل أمام موريتانيا دون أهداف بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وفوز على مالاوي بثلاثة أهداف لصفر.

عيسى الكامحي