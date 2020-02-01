الجبهة الاجتماعية تدشن عملها بالاحتجاج

أعلنت الجبهة الاجتماعية إحياء ذكرى 20 فبراير، من خلال تنظيم وقفات محلية ووطنية، في أول نشاط لها، بعد تأسيسها خلال دجنبر الماضي.

وأوضحت مصادر مقربة من هيأة التنسيق أن الاحتجاجات التي ستتوج بمسيرة وطنية بالبيضاء يوم 23 فبراير، تأتي للاحتجاج على ما وصفته بالتضييق الممنهج على الحقوق والحريات والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، وللمطالبة بالتوزيع العادل للثروات ووقف أشكال الفساد والاستبداد.

كما تهدف الجبهة المشكلة من أزيد من ثلاثين هيأة نقابية وحقوقية وشبابية ونسائية ومدنية إلى جانب أحزاب اليسار، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، وإيقاف مسلسل التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية، وتجاوز حالة الضعف التي تميز نضالات القوى الاجتماعية وتشتتها.

وأفادت مصادر من الجبهة، التي بادرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأسيسها، أن ممثلي التنظيمات المشكلة لها، اتفقوا على فرز لجنة المتابعة، تناط بها مهمة تنزيل برامج وأهداف الجبهة، التي تعبر عن الأولوية للقضايا الاجتماعية في النضال، مع إدماج البعد الحقوقي والبيئي وقضايا المرأة في برنامج عملها.

وتسعى الجبهة الاجتماعية من خلال المبادرات النضالية التي ستعلن عنها، إلى إعادة التوازن المختل في الساحة السياسية والاجتماعية، وإعادة الثقة للمواطن في النضال الديمقراطي العام بجميع أبعاده، والرد على مسلسل التراجعات التي تستهدف حقوقه ومكتسباته.

برحو بوزياني