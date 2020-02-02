لوستيك: سنؤهل سباحين إلى الأولمبياد

مدرب خريبكة والمنتخب الوطني قال إن حصيلة النادي مشرفة

قال كريم لوستيك، مدرب أولمبيك خريبكة للسباحة، إن الفرع يجني ثمار الاستقرار التقني، ونضج السباحين، والبنية التحتية المتوفرة، ودعم المكتب المديري، ومجمع الفوسفاط. وأوضح لوستيك، في حوار مع «الصباح»، أنه يسعى لتأهيل سباحي خريبكة إلى أولمبياد طوكيو، وحصد مزيد من الألقاب. وفي ما يلي نص الحوار:

هل كان فوز أولمبيك خريبكة للسباحة سهلا ببطولة المغرب بمكناس؟

قمنا باستعداد جيد في بداية الموسم، من خلال التداريب المكثفة، والاستفادة من ملعب الفوسفاط، والبنية التحتية المتوفرة، وأيضا نضج السباحين الذين واصلوا تألقهم، وانطلقوا بقوة في منافسات بطولة المغرب الشتوية بمكناس، تأكيدا لما حققوه من إنجازات وألقاب خلال السنوات الماضية، وفي ما يخص التتويج باللقب، فتطلب بذل جهد كبير، وإبراز المؤهلات الفنية والتقنية، في منافسة مع فرق تضم في سباحات متمرسات.

يبدو أن أولمبيك خريبكة أهدر التتويج في صنف الذكور؟

كنت واثقا من الفوز بالألقاب، في بطولة المغرب الشتوية للسباحة بمكناس، لولا ضياع كأس الكبار، لكن تبقى الحصيلة جيدة، بفضل المجهودات الكبيرة لكل الممارسين، الذين حققوا نتائج مهمة، واستحوذوا على الرتب الأولى، إذ تبقى شهية السباحين مفتوحة لحصد مزيد من الإنجازات، مع تكثيف المشاركة في تظاهرات وطنية ودولية، وذلك من أجل تمثيل خريبكة والمغرب أحسن تمثيل، والظفر بالميداليات في مختلف الأصناف.

ما هي حصيلة خريبكة في بطولة المغرب بمكناس؟

توج أولمبيك خريبكة للسباحة، بثماني ذهبيات، وفضية واحدة، في فئة الكبيرات، وفازت نورة منة بأربع ذهبيات، ومريم لمغاري بأربع ذهبيات، وفضية، وفي صنف الشابات، فزنا بأحد عشر ميدالية ذهبية، وخمس فضيات، بواسطة هبة لقنيت، التي فازت بست ذهبيات، ومريم سلافي بأربع ذهبيات، وفضيتين، وحفصة العباري، التي أحرزت ذهبية، وثلاث فضيات، وفي المجموع حصدنا 19 ميدالية ذهبية وست فضيات.

هل تتوفر المدينة على سباحين بإمكانهم التأهل إلى أولمبياد طوكيو؟

الشغل الشاغل لمسؤولي أولمبيك خريبكة هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، من خلال تحقيق الأرقام المؤهلة، وتمثيل المغرب في واحدة من أرقى التظاهرات في العالم، إذ نتوفر على سباحات وسباحين بإمكانهم تحقيق الهدف، كما نسعى لمزيد من التألق في منافسات كأس العرش، والبطولة الصيفية، واستحقاقات أخرى، لذا فإننا مطالبون بمزيد من العمل، والتركيز في التداريب.

كيف يتعامل سباحوكم مع الدراسة والرياضة؟

صعب جدا التوفيق بين الدراسة والرياضة، لأن كل السباحين يزاوجون بينهما، مما يتطلب بذل مجهودات مضاعفة، والحفاظ على التركيز، واستغلال الوقت، والنجاح في المهمة، لكن سباحي خريبكة يحسنون هذا المعطى، وهناك عدة عناصر تتألق كثيرا في الدراسة والرياضة، بدليل بلوغهم مستويات علمية كبيرة، وأيضا تتويجهم بالألقاب محليا وخارجيا، بفضل الرعاية والاهتمام من قبل الآباء، الذين يضحون ماديا ومعنويا، ويساعدوننا في العمل.

هل البنية التحتية متوفرة لسباحي خريبكة؟

فعلا، نتوفر على بنية تحتية، في مقدمتها مسبح الفوسفاط المغطى، والذي يساهم في القيام بالتداريب اليومية، وتلقين السباحين مختلف المعطيات الفنية والتقنية، والمراقبة الدقيقة لكل الممارسين، إلى جانب المرافق التي تساعد على تحقيق نتائج إيجابية، دون إغفال الدعم الكبير للمكتب المديري، والمكتب المسير، ومجمع الفوسفاط، والحضور القوي للطاقم التقني، علما أننا كنا في وقت سابق نتنقل لخوض التداريب بعيدا عن خريبكة، ورغم ذلك فزنا بالألقاب.

كيف تزاوج بين تدريب سباحي خريبكة والمنتخب الوطني؟

التحاقي بالإدارة التقنية للمنتخب الوطني للسباحة، لم يشكل أي عائق، لأنني نجحت في المهمة، بحكم التجربة التي أتوفر عليها، وارتباطي منذ سن مبكر بالمجال، كما أن الخلف موجود بخريبكة، وأضع فيه كامل الثقة، وهذا لا يعني أنني أغيب عن التداريب، لأنني دائم الحضور، رغم التعب والضغط، لكن فرحة الألقاب تنسيني ذلك.

أجرى الحوار: عبد العزيز خمال (خريبكة)

في سطور

الاسم الكامل: كريم لوستيك.

تاريخ ومكان الميلاد: فاتح يونيو 1976 بخريبكة

مدرب أولمبيك خريبكة والمنتخب الوطني المغربي.

مارس السباحة مع أولمبيك خريبكة في سن الخامسة

مدرب لأولمبيك خريبكة منذ سنة 1998

فاز مع أولمبيك خريبكة للسباحة بكأس العرش للإناث، وبطولة المغرب للإناث، وكأس العرش لكرة الماء، ومرتين بطولة المغرب كبيرات، وكؤوس أخرى رفقة الفئات الصغرى.