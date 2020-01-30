بشري مقلد الفنانين على «يوتوب»

يخصص الشاب عماد بشري قناته على «يوتوب» لعرض فيديوهات يقلد فيها مجموعة من الفنانين المغاربة، والتي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من جمهوره، حيث حققت العديد من فيديوهاته نسبة مشاهدة تجاوزت المليون.

ويختار عماد بشري تقليد فنانين مغاربة من أجيال مختلفة، سواء في مجال التمثيل، أو الغناء بكل أنماطه الموسيقية، كما أنه غالبا ما يلبي طلبات متابعيه الذين يقترحون عليه أسماء كثيرة لتقديمها.

وكان فيديو للفنانة نزهة الركراكي من بين ما قدمه عماد بشري على قناته الرسمية، والذي قال إنه استغرق منه التحضير لتقليدها ثلاثة أيام، حيث اختار أحد أدوارها ضمن سلسلة «من دار لدار»، التي تقمصت فيها شخصية مشغلة كانت تعامل عاملة منزلية بقسوة شديدة.

وكانت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو من بين الأسماء التي خصص لها عماد بشري فيديو لتقليدها، والذي حظي بإعجاب عدد كبير من متابعيه، إلى جانب عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية، حيث قلد فيديو كليبات أعمالهم في قالب فكاهي ساخر من بينهم الشيخة «طراكس».

وتضمنت فيديوهات عماد بشري على قناته على «يوتوب» تقليده عددا من الأسماء المعروفة، من بينها عارضة الأزياء ليلى الحديوي وأمل صقر، حيث اعتمد على مجموعة من تصريحاتهم السابقة.

أمينة كندي

تعليق: عماد بشري (خاص)