قلق مهنيين من وضعية السينما

جزء من ميزانية المركز السينمائي لبطاقات السفر وتعويضات عن مهام لا نفع لها

عبر عدد من المهنيين عن قلقهم من الوضعية، التي يعرفها الإنتاج السينمائي الوطني، خلال ندوة نظمتها، أخيرا، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام حول موضوع «السينما والسمعي البصري في المغرب: الوضعية الملتبسة».

وتم خلال الندوة ذاتها تسليط الضوء على مجموعة من المحاور، من بينها تبذير جزء من ميزانية المركز السينمائي في بطاقات سفر للخارج وتعويضات عن مهام لا نفع لها ولا تستفيد منها السينما الوطنية، حسب ما جاء على لسان المهنيين، الذين عبروا كذلك عن استيائهم من سوء تسيير وتدبير شؤون المركز السينمائي المغربي، الذي يوغل باستمرار في البيروقراطية، من خلال الإلغاء غير القانوني للجان الثنائية.

وخلال الندوة ذاتها تم تسليط الضوء على إقصاء وتهميش المهنيين ومنظماتهم المهنية، والتأسيس لسياسة «الكيل بمكيالين»، بتفضيل بعض المنتجين على حساب آخرين باعتبارهم «معارضين»، موضحين أنها ممارسة مبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، إلى جانب عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، مع تعقيد الإجراءات الإدارية عن طريق إصدار دوريات دون أي سند قانوني، آخرها فرض أداء رسم للحصول على رخصة عرض الأفلام بالمراكز الثقافية ودور الشباب وفي إطار التظاهرات الثقافية التطوعية والمجانية.

وأجمع المشاركون في الندوة ذاتها أن فرض التأشيرة الثقافية، يعتبر بمثابة ضربة موجعة للجمعيات والمؤسسات المنظمة لهذه التظاهرات وللجمهور بشكل عام، خاصة في المدن الصغرى.

من جانبه، قدم لطيف لحلو، رئيس «الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام» مقترحات تمكن من تطهير القطاع وضمان تنمية مستدامة للإنتاج السينمائي الوطني، على حد قوله، والتي تضمنتها المذكرة التي قدمتها الغرفة لحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة وصارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، ثم إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وكانت وضعية القنوات التلفزيونية الوطنية، التي وصفتها الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ب»الملتبسة»، من بين محاور الندوة، إذ أكدوا أنها تتلخص أساسا في انتهاء صلاحية دفاتر تحملاتها منذ 2016 ولم يتم تجديدها أو مراجعتها أو تعويضها بنظام آخر، بينما استمرت إداراتها في نهج السياسة نفسها المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة.

وخصص جزء من النقاش في الندوة ذاتها لمجال المسرح، من خلال ما قاله مسعود بوحسين، رئيس «النقابة المغربية للمهن الدرامية»، الذي أكد أن القطاع، يجتاز محنة لا تختلف عما يعيشه قطاع السينما.

أمينة كندي