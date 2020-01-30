«مول الحانوت» يورط العثماني

أثار تشبيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، ملف الشركة العقارية الوهمية «باب دارنا» باتفاق شخص مع «مول الحانوت» وأن الدولة لا تتحمل أي مسؤولية فيه، غضبة كبيرة في صفوف ضحايا المشروع الوهمي.

واعتبر الضحايا في بيان استنكاري، أن تصريحات رئيس الحكومة، تنصل وهروب من المسؤولية الجماعية للمؤسسات المعنية، لا تليق برئيس حزب انتخبه المغاربة للدفاع عن حقوقهم وحماية كرامتهم.

وقال العثماني خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، إن ملف «باب دارنا»، خارج القانون ولا علاقة له بالسلطة العمومية ولا أي مسؤول وأنه معروض على القضاء، مشبها الواقعة بالقول « أنت مشيتي عند مول حانوت، قلتي ليه بيع ليا وعطيتيه 2 مليون، في الغد أخلف وعده، ما دخل الدولة في هذا الأمر !».

وعقب الضحايا على تصريح العثماني، بالتأكيد على أنهم لم يسلموا أموالهم ومدخراتهم، بعد كد وتعب ومعاناة، سواء بالمهجر أو المغرب إلى «مول الحانوت»، بل إلى شركة عقارية ذات سجل تجاري، تعرفوا عليها عبر إشهارات كانت تقدم في القناة الثانية، بصفتها قناة رسمية تابعة للدولة، ومن خلال منتجاتها بالمعارض الوطنية والدولية، التي تنظم تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و السكنى وسياسة المدينة، ولافتات إشهارية في أكبر شوارع المدن المغربية والمرخص لها من قبل الجماعات الحضرية، التي تعد أجهزة تابعة للدولة.

وأكد الضحايا أن مسيري الشركة شيدوا مكاتب فاخرة للبيع بالمكان، وشرعوا في عملية الحفر والتجهيز في بعض المشاريع وبنيت فيلات نموذجية، صحيح أنها دون ترخيص كما تبين في ما بعد، من قبل الجهات المعنية، ولكن بتغاضي ومباركة منها، متسائلين عن دور وزارة الداخلية، إذ كانت عاجزة عن مراقبة الرخص، قبل بناء هاته المكاتب أو الفيلات.

مصطفى لطفي