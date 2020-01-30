مقتل مهرب برصاص البحرية بطنجة

أطلقت فرقة تابعة للبحرية الملكية، المكلفة بحراسة الشواطئ الشمالية للمملكة، عيارات نارية على زورق مطاطي سريع، كان يوجد بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد أن تجاهل سائقه التحذيرات الموجهة إليه ورفض الامتثال للأوامر بالتوقف.

وأفاد مصدر دركي “الصباح”، أن الزورق المطاطي، وهو من نوع “غو فاست” المزود بمحركات قوية تستخدم غالبا في تهريب المخدرات، رصدته البحرية الملكية وهي تقوم بعملية تمشيط روتينية بعرض السواحل المغربية الشمالية (قرب منطقة “كاب سبارطيل”)، وبادرت إلى ملاحقته لإيقافه، إلا أن سائقه، قام بمناورات جعلته في مرمى نيران سفينة المراقبة، ما أسفر عن مقتل أحد ركابه الخمسة وإصابة آخر بجروح خطيرة، ليضطر السائق إثره إلى التوقف وتسليم نفسه لعناصر الفرقة البحرية.

كما أسفرت هذه العملية، يضيف المصدر، عن ضبط كميات هامة من المخدرات.

المختار الرمشي (طنجة)