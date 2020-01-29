بوسلهام… مواقف كوميدية

غالبا ما تتصدر فيديوهاته، على موقع «يوتوب»، «الطوندونس» المغربي، والأكثر من ذلك يظل على رأس القائمة لفترات طويلة، سيما أنه يبدع في كشف تفاصيل الأسر المغربية، ويسلط الضوء على واقع الحياة اليومية ومواقف الكثير من المغاربة. إنه شاب يدعى أيمن بوسلهام، ابن مراكش، والعاشق للضحك والفكاهة، وتجسيد الأدوار الكوميدية، ولعب أدوار أفراد الأسر، إذ في فيديو واحد يظهر بشخصdة أب وأم وأخت وأخ أيضا.

لا يجد أيمن، في فيديوهاته، أي مشكل في الاستعانة ببعض الاكسسوارات النسائية، من قبيل الشعر المستعار ومنديل الشعر، بهدف ايصال رسائله، ولا يهتم بالذين ينتقدون ما يقدمه، سيما أن الانتقادات تساعده على تقديم أفضل ما لديه وتحفزه على تطوير نفسه.

اختار بوسلهام، أن يقدم محتوى كوميديا، يشد انتباه الكثيرين، ويحقق نسب مشاهدة مهمة، إذ يظهر مواقف تحاكي واقع الأسرة المغربية، وعلاقة أفرادها ببعضهم البعض، مستعملا عبارات تستعمل في كل بيت مغربي، وهو ما يجعله من الأسماء المميزة، التي تختار مواضيع قريبة من المجتمع.

يمكن تصنيف ما يقدمه أيمن، في خانة محتوى الكوميديا الهادفة والساخرة في الوقت ذاته، والتي تحقق نسب مشاهدة كبيرة، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.

إ.ر