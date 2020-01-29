تفكيـك شبكـة “الفيـزات”

تستعمل وثائق مزورة للراغبين في الهجرة وجنت مبالغ مهمة

أنهى التعاون بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نشاط شبكة متخصصة في تزوير تأشيرات السفر للراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية مختلفة. وتمكن التنسيق الأمني من الحد من نشاطها، واعتقال أربعة من أفرادها، بالإضافة إلى أحد الراغبين في الهجرة.

وأظهرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بوجدة، أن الموقوفين الخمسة تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و60، وتنقسم الأدوار في ما بينهم، بين التزوير وجلب الراغبين في الهجرة. كما أسفرت عملية البحث والتفتيش عن حجز وثائق وأدوات تستعمل في تزوير تأشيرات لعدد من الدول الأوربية.

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة تمت إحالة الموقوفين عليها للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج. وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، فيما ينحصر دور اثنين من الموقوفين في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس, بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل في التزوير، فضلا عن وثائق تعريف في اسم الغير.

كريمة مصلي