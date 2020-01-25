الرصاص لإيقاف جانح هاجم أمنيين بساطور

كان في حالة هستيرية ونقل في وضع حرج بعد إصابته في البطن والقدم

اضطر عنصران من فرقة الدراجين بأمن سلا، أمس (الخميس) إلى إطلاق رصاصتين على أربعيني كان في حالة غير طبيعية حاول طعنهما بسطور وسيف.

وقالت مصادر “الصباح” إن المتهم نقل في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بسلا، بعد أن أصابته الرصاصتان في البطن والقدم، مشيرة إلى أنه من المحتمل نقله من جديد إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، لإخضاعه لعملية جراحية مستعجلة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن عنصري فرقة الدراجين حاولا تهدئة روع المتهم، الذي كان في حالة غير طبيعية يلوح بساطور وسكين بعد خلافه مع مالك دكان، إلا أنه فاجأهما بهجوم مباغت، رغم إطلاق رصاصة تحذيرية في البداية، قبل أن يضطر أحدهما إلى إطلاق النار عليه.

وأوضحت المصادر أن المتهم، يعاني اضطرابات نفسية، احترف بيع السجائر بالتقسيط، وصباح أمس (الخميس) حل بدكان لبيع السجائر، وطالب صاحبه بتمكينه من سجائر بالمجان، لكنه رفض طلبه، فاختفى الأربعيني عن الأنظار، قبل أن يحل من جديد إلى الدكان يحمل ساطورا وسكينا وشرع في تكسير واجهته وهدد صاحبه بأوخم العواقب.

واستنجد صاحب الدكان بالشرطة عبر الاتصال بالرقم 19، فحل عنصرا الأمن، اللذان حاول تهدئته ومنعه من مواصلة اعتدائه، لكن الجانح لم يتقبل الأمر ، فانتابته حالة هستيرية وشرع يلوح بساطوره وسكينه، قبل أن يهاجمهما بشكل مباغت فأشهرا مسدسيهما وأطلقا رصاصة تحذير، قبل أن يضطر أحدهما إطلاق رصاصتين عليه أصابتاه في البطن والقدم، فسقط على الأرض وهو يصرخ من شدة الألم، وشرع يتقيأ الدم.

وأشعر الأمنيان رؤساءهما بالأمر، فحلت مختلف المصالح الأمنية، التي أشرفت على نقل المصاب إلى قسم المستعجلات، وتم الاستماع إلى إفادة الأمنيين، قبل أن ينخرط عدد من رجال الشرطة والأمن في عملية البحث عن بقايا الرصاص.

م . ل