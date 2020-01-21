سيطايل تغادر “دوزيم”

علمت “الصباح” أن سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام لـ”دوزيم”، وضعت نقطة نهاية مسارها داخل القناة، إذ قررت مغادرتها بعد سنوات طويلة من العمل.

وقالت مصادر إن سيطايل تقدمت بطلب المغادرة الطوعية، وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة القناة أخيرا، علما أنها تقدمت بالطلب ذاته، قبل أشهر، إلا أن الإدارة كانت في كل مرة تؤجل تقديم موافقتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القناة وافقت، رسميا، على طلب المغادرة الطوعية الذي تقدمت به سيطايل، سيما أنها كانت مصرة على خطوتها، ولم تكن تفكر في التراجع عنها، مشيرة إلى أنها ستتوقف عن العمل نهاية الشهر الجاري.

إلى ذلك، يتوقع أن تتولى سيطايل، بعد مغادرتها القناة مهام أخرى، في مجال السمعي البصري، لم تتضح، في الوقت الراهن تفاصيلها، وينتظر أن تخوض تجربة جديدة في مسارها المهني.

إ. ر