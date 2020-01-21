الشوبي يقصف الجباري

قال إنه أخرج «دابا تزيان» بطريقة «إخراج البغرير» قبل أن يحذف تدوينته المثيرة

أطلق الفنان محمد الشـــوبي، النار على المخرج هشام الجباري، بسبب سلسلة “دابا تزيان”، التي تبث على شاشــة قناة “إم بي سي 5″، وتجمع نخبة من الممثلين.

ونشر الشوبي تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، شن فيها هجوما على المخرج المغربي، إذ جاء فيها “أحترم كل الممثلين الأصدقاء الأحبة، لكنني لن أحترم موظف الإخراج الذي أخرج مسلسل (دابا تزيان)، على قناة إم بي سي 5 “، كأنه يخرج البغرير المغربي”، في إشارة إلى مخرج السلسلة.

لكن الشــــوبي المعروف بخرجاتــه المثيرة، فاجأ متابعيه، وحذف التـــدوينة المثيـــرة للجدل، قبل أن يكتب أخـــرى، كشف فيها سبب اتخاذه خطوته، إذ كتب فيها “بعيد علينـــا نتقبلوا نقد الأعمـــال، كنبغيو غير المحاباة والمجاملة، لأننا ولفنا النفاق”، قبل أن يضيف أنه اضطر إلى حذف التدوينة، وكتب “يا الله تفرجوا باركتكم الرداءة”.

وقال الشوبي، في تصريحـــات صحافيـــة، إنه لم يكن على علم مسبق بأن هشام الجباري، هو مخـــرج مسلسل “دابا تزيان”، مشيرا إلى أن انطباعه الأولي عقب مشاهـــدة إحـــدى الحلقـات، جعله يجزم أن من أخرج هذه السلسلة ليس إلا “موظفا” يقول للممثلين “أكسيون… كوبي”، في إشارة إلى غياب الإبداع والرؤية الإخراجية.

وفي سياق متصل، يعــــــرف الشوبــي بخرجاته المثيرة للجدل، وانتقاداته لبعض صناع الأعمال الفنية، إذ سبق أن هاجم المخرج هشام العسري، بسبب أحد الاعمال التي تكلف بإخراجها لصالحة القناة “الاولى”، بثت خلال رمضان.

ورد الشوبي، على العسري، بعد خرجة إعلاميـــة تطــرق فيها إلى خلافهما، وتأكيده أن مهاجمته من قبل الشوبي، كانت بمثابة رد فعل لأنه رفض الاشتغال معه.

وقال الشوبي إن العسري هـــو من اتصــل به للاشتغال معه، لكنه رفض، وليس العكس كما يروج له المخرج المغربي، مشيرا، حسب تدوينة نشرها على صفحته على ” فيسبوك”، إلى أن العسري يكذب، ويقول غير الحقيقة.

وأضاف الشوبي أن انتقــاده لأعمـــــال العســـري يخص السيتكومات وليس الأفــــلام، معتبــــرا أن العالـم بأكملــــــه يشهـــد بأنها “دون المستـــوى” حســــــــب تعبيــر الشوبـــي، قبــــل أن يضيف في التدوينــة ذاتها أنه يحتــرم أصدقـــــاءه وزمــلاءه الذيــن يشتغـــلون مع العسري، ويقـــــدر أيضا اختيـــاراتهم “وأنا انسان مؤدب مايمكنش تكون واقف مع أصحابي ومانسلمش عليك”.

إيمان رضيف