البنوك تستقبل تصريحات أصحاب “الكاش”

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إمكانية تمديد الفترة المخصصة للتصريح بالأموال “الكاش” غير المصرح بها، لمدة شهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة، أي إلى غاية نهاية أكتوبر المقبل، علما أن قانون المالية، الذي أقر العفو الضريبي على الأشخاص الذين يتوفرون على أموال على شكل أوراق بنكية ولم يسبق لهم أن صرحوا بها لدى إدارات الضرائب إلى غاية يناير الجاري، حدد مدة تقديم التصريحات ما بين فاتح يناير ويونيو من السنة الجارية.

وأوضحت المديرية أنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي لتسوية وضعيتهم التقدم بتصريح بشأن الموجودات من الأموال “الكاش” ، على مطبوع نموذجي أصدرته مديرية الضرائب لهذا الغرض، ويتم تقديم التصريح لإحدى المؤسسات البنكية، التي تمنح للمصرح وصل إيداع، وتتكفل باقتطاع المبلغ المحدد في 5 % من المبالغ التي لم يتم التصريح بها، والذي بمقتضاه يتم منح العفو، وتحول المؤسسة البنكية هذا المبلغ لفائدة خزينة الدولة.

ويستفيد المصرح من عفو شامل، إذ يعفى من أداء المستحقات الضريبية المحددة وفق القانون العام، كما أنه يستفيد من السرية، إذ أن المؤسسة البنكية هي التي تتكفل بكل العملية، وتعتبر مسؤولة أمام الإدارة في ما يتعلق بالمبلغ المحدد للعفو. وهكذا، إذا كان شخص يتوفر على أموال على شكل أوراق بنكية بقيمة 200 ألف درهم، إما في إحدى الحسابات البنكية أو في مكان ما، فإنه يستفيد من العفو، إذا أدى 5 في المائة من المبلغ، أي 10 آلاف درهم.

وأتاحت المادة 7 من قانون المالية للسنة الجارية الإمكانية للأشخاص الذاتيين الذين يحتفظون بموارد على شكل أوراق بنكية ولم يسبق لهم أن صرحوا بها لدى إدارات الضرائب، الاستفادة من العفو مقابل أداء مساهمة محددة في 5 في المائة من المبالغ المالية المحتفظ بها، ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع هذه الأموال لدى مؤسسات ائتمان معتمدة، التي ستتكفل باقتطاع مبلغ المساهمة ودفعها لقابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي الذي تم فيه إيداع المبالغ المالية المعنية بعملية العفو.

ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني بأداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها.

عبد الواحد كنفاوي