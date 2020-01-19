شاحنة لنقل مفتي «داعش» البدين

ألقت سلطات الأمن العراقية القبض على المسمى “أبو عبدالباري” مفتي «داعش» بالموصل، في ضربة جديدة للتنظيم الارهابي. ويعد أبو عبدالباري من قيادات الصف الأول في التنظيم الإرهابي، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش.

ونشرت صور لـ”أبو عبد الباري” يبدو فيها بدينا جدا وبتقديرات أن وزنه يزيد عن 136 كغ مما استدعى نقله في شاحنة كبيرة ويحيط به عدد من عناصر القوات الأمنية.

ويتهم “أبو عبدالباري” بتولي تنفيذ عمليات الإعدام وخاصة لرجال الدين، إضافة إلى تفجير جامع النبى يونس إبان سيطرة التنظيم الإرهابى على المدينة فى 2014، وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقي فى بيان إن “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحرى والمتابعة المستمرة يتمكن من إلقاء القبض على “مسؤول فيما يعرف بالشرعية ومفتى “داعش” المعروف (شفاء النعمة ) المكنى (أبو عبد الباري)”.

وأضافت أن المعتقل كان يعمل إماما وخطيبا “في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية” وأضافت أنه كان “يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وأوضح البيان أن “أبو عبدالباري يعتبر من قياديي الصف الأول لعصابات داعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش”.