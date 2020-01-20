البيضاء … عشوائيات في الأحياء والطرق

العاصمة الاقتصادية اختنقت وحلول ترقيعية زادت من الأزمات

لم تنفع أوراش توسيع الطرق وحملات تطهير الملك العمومي، في إعادة البريق للعاصمة الاقتصادية، وباتت مواقع بالبرنوصي والحي المحمدي والحي الحسني وسيدي مومن، وعين السبع وغيرها مسرحا، للعبث وغزو العربات للشوارع وتفريخ البراريك بالأحياء وأمام المنازل. أما المرور، فتعرف الشوارع اختناقا كبيرا، وأشغالا لا تنتهي، إذ غابت المخططات المستقبلية والتوقعات عن أذهان المهندسين، قبل أن يكتشفوا الانفجار، ليعمدوا إلى الترقيع….

وزادت تدخلات السلطات المحلية منذ سنوات بإحداث أسواق نموذجية غرضها تجميع الباعة المتجولين، من قتامة الوضع، بعد أن تحولت بدورها إلى أسواق غير متناسقة وتعمها الفوضى، ناهيك عن عودة العربات المجرورة لاحتلال الشوارع، في ما يشبه حربا لـ “الريع” بين السلطة والمستفيدين، فما إن يخلى فضاء عام من الغزو ونقل محتليه إلى سوق نموذجي، مع التحفظ على هذه الكلمة، حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة، ويصبح الوضع أكثر قتامة من ذي قبل، فلا الشوارع والأزقة أخليت، ولا العقارات التي كانت خالية وتحولت إلى سوق نموذجي، أفلحت في القضاء على العشوائية.

أما احتلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية، فلم تنفع كل الوصفات التي عالجت بها السلطات المحلية الظاهرة، وبات التباين بين المناطق وغض الطرف، وتحويل تطبيق القانون على حملات موسمية، قواسم مشتركة بين كل مناطق المدينة الملونية.

فواقع احتلال الملك العمومي في العاصمة الاقتصادية، لا يمكن بأي حال من الأحوال، وصفه بالاحتلال المؤقت المنصوص عليه قانونا، إذ أن جل الاستغلالات التي تعيشها المدينة المليونية للأرصفة والمساحات الفارغة، تتم خارج القانون ودون ترخيص أو إذن من السلطات المختصة، بل إن الأخيرة، تقاعست عن دورها في حماية الملك العمومي، لدرجة أصبحت متواطئة، واعتقد معها المحتلون أن المساحات المترامي عليها حق مكتسب، لا يجوز للسلطة المطالبة بإفراغها.

فاحتلال الملك العمومي بوضع الطاولات والكراسي أمام واجهات المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة، يجب أن يترك إلزاميا وبشــكل دائـــم ومستـــمر، مسافــــة بعرض مترين ونصف للراجلين ولا يمكن الترخيص باحتلال الملك العمومي في الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين ونصف.

كما أن القانون يلزم بأن تكون حدود المساحة المرخص بها لا يتجاوز عرضها عرض واجهة المحل، ولا يسمح بإغلاق الأبواب أو الأقواس أو المداخل .ويتعين على المستغل أن يحرص على عدم إزعاج الجوار، سواء كان إزعاجا مرئيا أو مسموعا، لا من قبل الزبائن ولا من طرف مستخدمي المحل التجاري أثناء عملية التنظيف وجمع المنقولات والأثاث، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة أو الفرق الموسيقية والغنائية، أو وضع جهاز التلفاز، أو الطبخ داخل المساحة المرخص بها، أو في جوانبها، وكل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض المستغل إلى الإنذار في المرة الأولى، وسحب الرخصة في المرة الثانية.

ترسانة قانونية

هناك العديد من القوانين والتشريعات، التي تنظم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، من بينها ظهير أكتوبر 2002، المتعلق بتنفيذ الميثاق الجماعي، وظهير فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، ومرسوم يناير 2010، المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ثم القرار الوزاري الصادر في متم دجنبر 1921 المحدد لكيفية تدبير الملك البلدي، كما وقع تغييره وتتميمه، وأيضا ظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، كما وقع تعديله وتتميمه، وأيضا ظهير 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص في استغلال الملك العمومي البلدي، ناهيك عن القرارات البلدية المحددة لمبلغ الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية الجماعـــة المرخصة لاستغلال الملك العمومي.

المصطفى صفر