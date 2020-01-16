عطور للنساء والرجال

يبحث كثير من الأشخاص من خلال العطر الذي يختارونه، عن تركيبة تعكس شخصيتهم وذوقهم وتترك تأثيرا عميقا في نفوس من حولهم، من خلال نفحات حسية سرعان ما تتحول إلى هوية لحضورهم.

وتوجد كثير من أنواع العطور، التي تناسب الجنسين مثل عطر “توم فورد وود عود”، الذي يناسب الرجال والنساء معا، وتتكون تركيبته من خلاصة “الروزوود” والهال والتوابل الصينية مع نفحات الفانيليا والعنبر.

ويوجد كذلك عطر “شوبار رويال عود”، الذي يعد من أرقى تركيبات العطور، التي قدمتها الدار وهو مخصص للجنسين، كما يحتوي على مزيج من رائحة “الغريب فروت” و”الخزامى” والجلود والتبغ والتوابل، أما قاعدته فمكونة من العود والعنبر.

أ. ك