“إيتيكيت” الجلوس

يعتبر الجلوس فن يقدم في إطاره خبراء “الإيتيكيت” عدة نصائح مهمة، إذا أرادت المرأة أن تظهر بشكل لائق وأنيق. وتقول قواعد “الإيتيكيت” إنه ينبغي الاقتراب من المقعد والجلوس بهدوء مع إبقاء الركبتين متصلتين.

وينصح الخبراء في المجال كذلك بضم القدمين مع بعضهما بميل إلى ناحية واحدة أما إذا أراد الشخص وضعهما فوق بعض، فعليه إبقاءهما في ناحية واحدة وليس واحدة في اتجاه الشمال وأخرى إلى اليمين، فهذا خطأ شائع تقع فيه العديد من النساء خاصة.

ويقول خبراء “الإيتيكيت” إنه ينبغي الجلوس مع ظهر مستقيم وليس مائلا إلى الأمام والحرص أيضا ألا يلامس الظهر المقعد من الخلف خاصة إذا تعلق الأمر بمقابلة رسمية، كما أن أنسب وضع هو الجلوس في منتصف المقعد باستقامة. وإذا كان الشخص يجلس على مائدة الطعام ينبغي أن يحرص دائما ألا يتكئ بمرفقيه على المائدة، بل عليه أن يبقيهما إلى أسفل.

ومن جهة أخرى، ينصح خبراء “الإتيكيت” باستخدام أدوات المائدة بحسب الترتيب من أقصى اليمين وأقصى اليسار أولا وصولا إلى تلك التي تكون موضوعة مباشرة قرب الأطباق.

ويقول خبراء “الإيتيكيت” إنه ينبغي إلقاء التحية عند الدخول، ثم الجلوس في المقعد الأقرب، مع تجنب تصدر المجلس ما لم يطلب المضيف ذلك، كما لا ينبغي رفع القدم عن الأرض أو وضعها على المقعد أو رفع الرجلين في وجه الحاضرين، أو إدارة الظهر لأحد.

أ. ك

