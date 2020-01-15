يتيم “يخطط” لانقلاب أبيض على العثماني

الأنصار يعتقدون أن خطابات بنكيران “الشعبوية” بوأتهم الصدارة

تاه أنصار عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، في ردهات مركب مولاي رشيد بسلا، الذي احتضن اجتماع المجلس الوطني، للبحث عنه، وترجوا مشاركته ولو في الدقائق الأخيرة من عمر الاجتماع، المنعقد السبت الماضي، لكن خاب ظنهم.

وأسر بنكيران لأنصاره أنه غير راض عن سياسة صديقه سعد الدين العثماني، وامتعض من التقارب مع الأصالة والمعاصرة، ومصادقة الحكومة، على القانون الإطار للتربية والتعليم، وعدم اكتراث برلمانيي حزبه، بإسقاط الحكومة بعد التصويت على بعض القوانين.

وقاطع الأمين العام السابق لـ «بيجيدي» اجتماع المجلس الوطني، إذ اكتفى بإلقاء خطابات في «فيسبوك» للتشويش على تجربة حكومة صديقه العثماني، الذي يئس من التحذير من مغبة «تبخيس دور الأحزاب، وإنهاك الفاعل السياسي، وبروز أنماط جديدة من الفعل السياسي، خارج الإطار الديمقراطي المؤسساتي، وبمضامين جذرية، وشعبوية، ورافضة، وهو ما يضعف التفاعل مع العمل السياسي النبيل في تدبير شؤون الدول والأمم»، كما جاء في التقرير السياسي الذي تلاه العثماني. وانضم محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق، إلى «جوقة» مناصري بنكيران، وكتب عنه مقالا «مبجلا» أثار فيه مناقب لا تعد ولا تحصى، قائلا «لا يمكن إنكار أن «بنكيران لعب دورا كبيرا في تدبير المرحلة التي تلت إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة، ودوره في إنجاح دورتين للمجلس الوطني، وفي إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب».

وأكد يتيم، أن رئيس الحكومة السابق، ما زال يتابع عمل الحزب، مشددا على أنه «ليس من النوع الذي ينسحب سياسيا، أو من الذي يمكن أن يسكت، حين يبدو حسب تقديره أن أشياء كبيرة مست».

ونشر موقع «المصباح» مقالة يتيم، معتبرا أن بنكيران، يعد أمينا عاما استثنائيا قاد الحزب، وأول تجربة حكومية لـ «بيجيدي»، في مراحل عاصفة، عرفت فيها المنطقة ما سمي بالخريف العربي، وتصدر نتائج الانتخابات، رغم الاستهداف الذي تعرضت له التجربة الحكومية، معربا عن أمله في عودته للاشتغال داخل مؤسسته الحزبية، لأنهم يحتاجون إليه، ما يعني إخراج الورقة الحمراء في حق العثماني، عبر تهييئ خطة لإرجاع بنكيران كما حصل في مؤتمر سابق تم فيه قطع الطريق على العثماني لولاية ثانية على رأس الحزب.

واستمر الاعتقاد لدى أنصار بنكيران، أن خطاباته «الشعبوية» بالمدن والقرى، بوأتهم الصدارة ب 125 مقعدا بمجلس النواب، لكن المعارضين أكدوا أن تحصيله 7 ملايين تقاعدا استثنائيا من الميزانية العامة، دمر صورة الرجل لدى المغاربة، الذي استفاد هو شخصيا، فيما ساهم في رفع الاقتطاعات من أجور 700 آلف موظف، وتقليص تعويضات معاشهم، ما يعني أنه لن يكون «جوكير» لـ «بيجيدي» لتصدر الانتخابات لولاية ثالثة.

أ. أ