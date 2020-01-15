عبو يتمرد على قيادة التجمع

تمرد محمد عبو، وزير منتدب سابقا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، على عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعد أربعة أشهر من تقديم استقالته منسقا جهويا بجهة فاس مكناس في ظروف غامضة، ليخلفه محمد شوكي بعد إعلان شغور المنصب. والتزم عبو الصمت طويلا قبل وبعد تسريب استقالته التي عزاها لـ «أسباب موضوعية سيتم بسط حيثياتها وملابساتها في الزمن والمكان المناسبين»، فطال انتظار الرأي العام لخرجته الكاشفة لتلك الدوافع، خاصة بعد صدور بيان نسب لمنتخبي وبرلمانيي الحزب وأعضائه بالمجلس الوطني، جهر برفضهم لهذه الاستقالة. هذه «الصدمة الحزبية القوية» كما أسموها، أرخت بظلالها على التنظيم الحزبي وكينونته بالجهة، قبل أن يأتي الرد متأخرا من اتحادية تاونات المجتمعة لتدارس وضعية الحزب بعد «القرار الفوقي بتعيين منسق جديد دون الرجوع للقواعد الحزبية» بلغة بيان توعد بـ «التصدي لكل من سولت له نفسه العبث برموز الحزب».

لغة ناشري بيان الغضب من استقالة عبو البرلماني عن تاونات لعدة ولايات، كانت أقوى من نظيرتها لاتحادية الإقليم الذي يتحدر منه ويرأس فيه جماعة بني وليد، دون أن يخفوا قلقهم من حالة التيهان التي يعيشها المناضلون الذين «يطالبون بأجوبة حقيقية على عدة أسئلة جوهرية تروج في الساحة السياسية حول الحزب».

وتحدثوا عن «أحداث مقلقة ظهر تأثيرها واضحا على صورة الحزب وأرخت بظلالها على مستقبله» دون أن يسموها كما وقائع «لها ارتباط بمسؤولين بالحزب»، متأسفين على «عدم التصدي لها بالنفي أو اللجوء إلى القضاء أو فتح تحقيق داخلي من قبل اللجنة المختصة في أفق عرض هذه الوقائع على مؤسسات الحزب المعنية». رد فعل اتحادية تاونات، ولو كان محتشما، رأت فيه المصادر «تمردا» لعبو عضو المكتب السياسي، على قيادة حزب التجمع الحالية، في ظل الشرخ الذي يعيشه وأعقب الهجوم على المنسق الجهوي في تغريدات على «فيسبوك» لشباب خاصة من فاس، سبقت تسريب رسالة وخبر استقالته بعد شهرين ونصف من تقديمها.

حميد الأبيض (فاس)