مجلس وزاري بتعيينات استثنائية

تهم مؤسسات حساسة ومكاتب وطنية وشركات عمومية و20 تنقيلا بين الولاة والعمال

علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن مجلسا وزاريا سينعقد متم يناير الجاري، للحسم في لائحة تعيينات استثنائية تهم مناصب كبرى، سيتولى المسؤولية فيها جيل جديد من البروفيلات التي لم يسبق لها أن دخلت دائرة تدبير إدارات أو مؤسسات عمومية.

وكشفت المصادر المذكورة أن لائحة التعيينات ستشمل أكثر من 20 منصبا ساميا في الداخلية، بالإضافة إلى عدد من المناصب الحساسة، خاصة في المجال المالي، إذ ينتظر أن يؤشر الملك على تعيين مديرين عامين في شركات وطنية وبنوك وإدارات المالية والضرائب، تنزيلا لنداء ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة.

وأرجعت المصادر تأخر الإعلان عن لائحة إعادة الانتشار في المكاتب الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية، التي ينتظر أن تسقط عددا من كبار المديرين، إلى طول مدة التنقيب عن الكفاءات المطلوبة، إذ امتد البحث ليشمل أطرا مغربية تشتغل في الخارج، مسجلة أن العملية تحرص على تداول السلطات بين الوافدين الجدد والمرشحين إلى الإحالة على التقاعد، أو إنهاء الخدمة برصانة ودون تداعيات سلبية.

وينتظر أن تحظى الإدارة الترابية بحصة الأسد في لائحة التعيينات المرتقبة، إذ يتم التداول في كل المناصب باستثناء الوزير، بما في ذلك المفتشية العامة للداخلية، ولم تستبعد المصادر المذكورة منصب الوزير المنتدب في الداخلية، بالإضافة إلى التعيينات على رأس المديريات الجديدة المصادق على إحداثها من قبل المجلس الحكومي.

وتمكن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من الحصول على الضوء الأخضر من أجل إعادة الوزارة إلى سابق قوتها، في مواجهة الأصوات الداعية إلى الحد من الصلاحيات الشاملة التي يتمتع بها رجال الإدارة الترابية في الولايات والأقاليم.

ومن الأسماء المتداولة للعودة، صمصم جلول، الوالي بالإدارة المركزية المرشح لتولي مديرية الجماعات المحلية خلفا لخالد سفير، الذي سيعين على رأس مؤسسة عمومية، في حين تظهر باقي الترشيحات تغيير ولاة وعمال تسببوا في توتر العلاقة مع المجالس المنتخبة، كما هو الحال بالنسبة إلى إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، الذي سيعوض بحسن الزيتوني، إطفائي الداخلية الذي أنهى مهمة في تنغير.

ورشحت المصادر أيضا تعيين معاذ الجامعي، والي الجهة الشرقية، على رأس ولاية جهة البيضاء سطات، خلفا لسعيد احميدوش، الذي سينتقل لتدبير دواليب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما توقعت مصادر متطابقة قرب انتقال زينب العدوي من المفتشية العامة للداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، الذي سيتم تعيينه على رأس مؤسسة عمومية إستراتيجية.

وستشمل التعيينات ترقيات من قبيل تولي رشيد عفيرات، عامل مقاطعات أنفا بالبيضاء، منصب والي جهة فاس مكناس خلفا لسعيد زنيبر، وتنقيل فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة، بالإضافة إلى مراجعة تعيينات سابقة بسبب تقاطع المصالح خاصة بين بعض الولاة ورؤساء مجالس الجهات.

وأطلق النداء الملكي باعتماد وجوه جديدة في المسؤوليات مشاورات عمودية وأفقية تعد العدة لإعادة انتشار كبرى ستمتد دائرتها إلى مديريات في وزارات ومكاتب وطنية ومؤسسات وشركات عمومية.

وعلمت “الصباح” أن لائحة المغضوب عليهم، بسبب ما تضمنته تقارير رفعت إلى الملك تفضح اختلالات كبيرة تورط منتسبين إلى مختلف الإدارات العمومية، تضم مؤسسات حساسة، تتطلب ثورة تصحيحية في تعيينات تمت في السنوات الأخيرة، بإعمال مقتضيات الترسانة الجديدة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، التي تحكم فيها العدالة والتنمية.

ياسين قُطيب