اعتقال باحثين عن كنز بمشروع ملكي

أمن مراكش أوقف مسؤول ورش ومتهمين متلبسين بالحفر عن ذهب مدفون

تجري الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، منذ بداية الأسبوع الجاري، أبحاثا مع ثلاثة متهمين، أوقفوا في ورش يوجد ضمن المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في يناير 2017، ضمن المشاريع الهامة التي تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز إشعاعها السياحي وصيتها الدولي.

وأفادت مصادر “الصباح” أن مسؤولا على الورش، ضمن المتهمين، بعد ضبطه، رفقة آخرين، متلبسين بإجراء أشغال حفر من أجل استخراج ما يعتقدون أنه كنز، عبارة عن صندوق مملوء بالذهب.

وداهمت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي، الورش، لإيقاف المتهمين، كما عاينت حفرة كبيرة في المكان الذي يعتقدون أن “الخزنة” مدفونة به، وأنها ترجع إلى مئات السنين.كما حجزت عناصر الأمن أدوات الحفر ومواد ضبطت بحوزة المتهمين وبعض التمائم.

واقتيد المتهمون الثلاثة، وضمنهم مشعوذ يدعي أنه من حفظة القرآن، ويتقن مواجهة حراس الكنز من الجان، إلى مقر الأمن، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهم رهن الحراسة النظرية والبحث معهم حول المنسوب إليهم، وكشف باقي المتورطين.

وأوردت مصادر “الصباح” أن الأشغال المنوطة بالمتهم الموقوف، أي المسؤول على الورش، انتهت، وبقيت بعض المواد والأشياء بالمكان، فعمد إلى استغلالها في تسييجه، قبل أن يجلب مساعديه ليشرعوا جميعهم في الحفر، من أجل بلوغ الهدف، حريصين على عدم الظهور للمواطنين والفضوليين.

وأضافت مصادر “الصباح” أن مصالح الأمن أشعرت بتحركات مشبوهة لأشخاص داخل الورش، لتنتقل سيارة النجدة إلى المكان وتباغت المتهمين متلبسين بجريمتهم.

ورجحت مصادر “الصباح” أن يكون المسؤول عن الورش، انساق وراء الوهم، بعد أن احتال عليه مشعوذون وأقنعوه بوجود كنز بالمكان، سيما أن المنطقة قديمة، وعرضوه للاحتيال، قبل أن ينفذوا عملية الحفر. وتروم الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة تحديد المنسوب لكل متهم، والكشف إن كان الحفر شمل أماكن أخرى، ناهيك عن كشف باقي المتورطين.

وتعرف مراكش وضواحيها، بين الفينة والأخرى،إيقافات تشمل مشعوذين من النوع المذكور، إذ كانت منطقة مولاي إبراهيم بالحوز، مسرحا لعملية مماثلة باشرتها مصالح الدرك الملكي، وأوقفت فيها ثلاثة متهمين،كما حجزت لديهم أدوات حفر ووثائق ضمنها خريطة لكنز يعتقد أنه مدفون في مسرح الجريمة، ويعود تاريخها إلى 1921، إضافة إلى حجز مواد معدنية وتمائم، قيل إنها تنفع في القيام بعملية الحفر وتساعد الفقيه أثناء تلاوته الطلاسم، في إبعاد الجن الحارس للكنز إلى حين استخراجه، إلا أنها لم تنفع في إبعاد عناصر الدرك.

المصطفى صفر