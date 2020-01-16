خمس سنوات لعسكريين يروجان مخدرات

ضبطا متلبسين بحيازة ستة كيلوغرامات من مخدرالشيراداخل سيارة مستأجرة

طوى القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس(الثلاثاء)، صفحات الملف عدد 19/3055، وأدان عسكريين، برتبة عريف، بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريمهما 5000 درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلها والمشاركة في ذلك، إذ ارتأى تمتيعهما بظروف التخفيف، مراعاة لحالتهما الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقهما القضائية.

واقتنع محمد عادل السعيد، القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بعد التأمل في القضية، التي نوقشت بجلسة 31 دجنبر الماضي، واستمع خلالها إلى المتهمين وإلى مرافعة دفاعهما وملتمس النيابة العامة، مستعينا بالمحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية لسرية درك مكناس، (اقتنع) بثبوت الأفعال المنسوبة إلى العسكريين، وإن حاولا ساعة مثولهما أمام المحكمة التملص من اتهامات حيازة ونقل وترويج المخدرات، على الرغم من حالة التلبس.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر”الصباح” أن القضية أثيرت مساء سابع دجنبر الماضي، عندما تمكنت عناصر درك مركز مولاي إدريس زرهون، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس، من إيقاف عنصرين من القوات المسلحة الملكية، برتبة عريف، تابعين للواء الآلي التاسع للمشاة بورزازات، متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر“الشيرا”، على متن سيارة خفيفة من نوع “داسيا”، في ملكية وكالة لكراء السيارات بورزازات، وذلك بالنقطة الكيلومترية 102 بالطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين فاس والقنيطرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على خمسة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مخدر“الشيرا”، على شكل صفائح ملفوفة في قطع بلاستيكية، فضلا عن 500 غرام من مسحوق مادة الكيف، الممزوج بالتبغ، على شكل لفافات صغيرة معدة للترويج، مخبأة تحت المقاعد الخلفية.

وبعد الاستعانة بخلية الكلاب المدربة على المخدرات، التابعة لمركز التأنيس لسرية درك مكناس، عثر على كمية أخرى من مخدر“الشيرا”، استقر وزنها في كيلوغرام واحد، مخبأة بإحكام بالصندوق الأمامي للسيارة، أمام مقعد مرافق السائق.

وعند الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، اعترف العسكريان (ج.ك. 37سنة)و (ن.ق.28 سنة)، بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مصرحين أنهما صباح سادس دجنبر الماضي غادر الثكنة بدون أخد ترخيص من رؤسائهما، واكتريا سيارة من إحدى الوكالات بورزازات، وشدا الرحال مباشرة إلى مسقط رأسيهما بوزان، وهناك قضيا الليل بأحد الفنادق، غير المصنفة.

وأضاف الموقوفان أنهما توجها صباح اليوم الموالي صوب منطقة زومي، إذ قصدا منزل أحد مروجي المخدرات، المسمى (عمي لحسن)، واقتنيا منه كمية المخدرات، التي ضبطت بحوزتهما، مقابل مبلغ 12 ألف درهم، سلماه منه عشرة آلاف درهم، وبقي بذمتهما مبلغ 2000 درهم، وعادا أدراجهما بنية الذهاب إلى مدينة ورزازات لأجل إعادة ترويج المخدرات، غير أنهما وقعا في قبضة المصالح الدركية.

وصرح العسكريان أن الدافع الأساسي إلى إقدامهما على ركوب مخاطر نقل وترويج المخدرات، هو رغبتهما في الحصول على مبالغ مالية تمكنهما من تسديد ديون تراكمت عليهما، بما أن ترويج الممنوعات يدر أرباحا سريعة ومهمة على أصحابها، حسب تعبيرهما.

خليل المنوني (مكناس)