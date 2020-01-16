الحبس لمختطف بالناظور

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا بمؤاخذة شخص بما نسب إليه من تهمة اختطاف واغتصاب حامل وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وأوقفت السلطات الأمنية بالناظور المعني بالأمر بداية أكتوبر الماضي، وأحالته على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، وقرر متابعته في حالة اعتقال. وحسب مصادر “الصباح”، فإن قاضي التحقيق استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، وأحاله على غرفة الجنايات الابتدائية، وتابعه بتهم الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك مع تعريض الضحية للعنف والاغتصاب في حق حامل مع الاستعانة بعدة أشخاص في اعتدائه وهتك عرضها مع استعمال العنف وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ ذلك والسرقة الموصوفة بالعنف.

وتقدمت الضحية بشكاية، تتهم فيها المعني بالأمر باختطافها وإرغامها على ركوب سيارة، ثم هتك عرضها، مستعينا ببعض الأشخاص. واستنفر الحادث السلطات الأمنية التي جندت عناصرها للبحث عن الجاني لخطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه، إلى أن تم إيقافه. واعترف المتهم بالمنسوب إليه عند استنطاقه ابتدائيا من قبل الضابطة القضائية.

جمال الفكيكي (الناظور)

التحقيق في وفاة زوجة بغفساي

استمعت الضابطة القضائية للدرك بالمركز الترابي بغفساي بتاونات، إلى زوج ستيني في محضر رسمي، لفك لغز وفاة زوجته البالغة من العمر 55 سنة، التي عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في قطعة خشبية (كايزة) مثبتة بسقف غرفة بمنزلهما بدوار اللبابنة بجماعة ودكة.

وصدرت أوامر قضائية بنقل جثة الهالكة الأم لعدة أبناء، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لتشريحها وتحديد أسباب وفاتها، قبل دفنها بمقبرة بالدوار، بعدما انتقلت عناصر الدرك إليه لمعاينتها وإنجاز محضر بذلك، بعدما أخبرت من قبل الزوج الفلاح. وكان الزوج خارج منزلهما قبل أن يعود إليه ويفاجأ بزوجته التي سبق لها الزواج في مرة أولى قبل ارتباطها به في السنوات الأخيرة، معلقة بسقف الغرفة، ليصرخ بشكل جمع الجيران الذين صدموا لوفاة الضحية التي لم تكن تعاني أي اضطرابات نفسية أو مشاكل عائلية.

حميد الأبيض (فاس)

إيقاف متهمين بالسرقة بالعيون

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، مساء الأحد الماضي، من فك لغز مجموعة من السرقات العنيفة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتي استهدفت مواطنين وسلبهم ممتلكاتهم في الشارع العام.

وقد تم إيقاف المتهمين من قبل عناصر الشرطة بشارع محمد السادس، متلبسين بسلب ضحية هاتفه المحمول، بعد تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وخلصت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع الموقوفين إلى اقتراف المعنيين لمجموعة من السرقات العنيفة في الآونة الأخيرة، كما تم تحديد هوية باقي المشاركين في هاته الأفعال الإجرامية من أجل إيقافهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحت والتقديم الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

المحجوب الأنصاري (العيون)

حجز زورق وقنينات بنزين بالحسيمة

علم من مصدر مطلع أن عناصر تابعة للشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة، تمكنت ليلة الجمعة الماضي، من حجز معدات تستعمل في تنظيم الهجرة السرية، والاتجار في المخدرات بشاطئ ” مقطوعة ” التابع للجماعة الحضرية للحسيمة. وأكد المصدر أنه خلال هذه العملية تمكنت المصالح الأمنية المذكورة من حجز زورق مطاطي ومحركين قوة كل واحد منهما 25 حصانا، إضافة إلى قنينات معبأة بالبنزين، ومضخة هوائية تستعمل لنفخ الإطارات المطاطية. وأفاد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية حجزت المعدات سالفة الذكر دون أن تتمكن من إيقاف أي شخص له علاقة بتلك المعدات. وحسب المصدر ذاته فإن الأخيرة عادة ما تستعمل في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وكان زورق مطاطي آخر مسجل بهولندا ومجهز بمحركين قوتهما أزيد من 500 حصان، وعلى متنه إسباني وشخص آخر يتحدر من دولة بوليفيا، استنفر الأسبوع الماضي السلطات الأمنية المختصة بميناء الحسيمة. وحسب مصدر مطلع فإن الزورق كان في رحلة بحرية قادما من السعيدية، قبل أن يصاب بعطل ميكانيكي، ما دفعه للدخول لميناء الحسيمة.

ج . ف (الحسيمة)

وفاة خمسيني حاول الانتحار ببوعياش

علم من مصدر مطلع، أن خمسينيا لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الأحد الماضي، بالمستشفى الجامعي بفاس، بعدما حاول الانتحار نهاية الشهر الماضي بشربه مادة حارقة “الدوليون” داخل مكتب رئيس بلدية بني بوعياش، احتجاجا على عدم تلبية طلبه الذي تقدم به للأخير. وأضاف المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، دخل على خط هذه القضية، وأصدر تعليماته لعناصر الضابطة القضائية للاستماع لرئيس جماعة بني بوعياش حول حيثيات إقدام المعني بالأمر على محاولة الانتحار داخل مكتبه. المصدر ذاته، أكد أن عناصر الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببني بوعياش استمعت أخيرا، لرئيس المجلس الجماعي في محضر رسمي حول هذا الحادث الذي اهتز له سكان بني بوعياش، لمعرفة روايته بخصوص الحادث ذاته. وشيع مساء اليوم ذاته، جثمان ( ع. ب ) الناشط السابق في صفوف حركة 20 فبراير سنتي 2011 و2012 ببني بوعياش. ونقل الهالك نقل إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاجات، بعدما كان في وضعية حرجة بقسم الإنعاش بمستشفى الحسيمة، غير أن تدخلات أطباء فاس لم تسعفهم في إنقاذ حياته. وقصد الهالك وهو تاجر بالمدينة، مقر الجماعة من أجل الحصول على شهادة إدارية تهم نشاطه التجاري، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم استفاء الشروط القانونية حسب ما تحجج به رئيس الجماعة، الأمر الذي لم يرقه، واحتج داخل مقر الجماعة، قبل أن يعمد إلى شرب مادة سائلة خطيرة، محاولا الانتحار.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

حجز 1538 “قرقوبية” بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شخصين عمرهما 38 سنة و50، بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، في ثاني أهم عملية في أقل من أسبوع بعد اعتقال شخصين آخرين قادمين من طنجة متحوزين ب1300 قرص مهلوس، منها 1000 قرص من نوع “إكستازي”. وأوقفت عناصر المصلحة مساء السبت الماضي متهما على متن سيارة أجرة من الصنف الأول قادمة من الشمال، عند نقطة للمراقبة المرورية بمدخل المدينة، متحوزا بكمية منها ومن المؤثرات العقلية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، قبل إيقاف شريكه محطة القطار بأكدال. وتزود المتهمان بالكمية من مروج لها بطنجة قبل أن يستقلا وسيلتي نقل مختلفتين دون أن يدريا أن أعينا تراقبهما قبل مباغتتهما بمكانين مختلفين وحجز 1538 قرصا مهلوسا منها 940 قرصا من نوع “إكستازي” و598 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات ترويج مختلف أنواع المخدرات.

ح . أ (فاس)