إدانة مغتصب زوجته القاصر

لم تشفع غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لمتهم أدلى بعقد للزواج وتنازل عن الدعوى المسجلة ضده للإفلات من الإدانة، وحكمت عليه الهيأة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى، بعد أن واجهته بتهمة “اختطاف واحتجاز قاصر وهتك عرضها واغتصابها بالعنف نتج عنه افتضاض بكرة”.

وقررت الهيأة إدانة المتهم (ج.ح)، البالغ من العمر 26 سنة، بعد أن استمعت لزوجته/المشتكية، التي حضرت الجلسة رفقة والدتها، وأكدت أقوالها المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، مبرزة أن المتهم سبق أن خطبها من أسرتها بحضور عائلته، إلا أنه اختفى بعد ذلك لأسباب وظروف مجهولة، قبل أن يلتقي بها فجأة وهو على دراجته النارية وأرغمها على الركوب معه تحت طائة التهديد بواسطة سلاح أبيض، ومرافقته إلى منزله حيث احتجزها لمدة 36 ساعة، وقام باغتصابها وفض بكارتها، قبل أن يطلق سراحها، مشيرة إلى أنها عند عودتها إلى منزلها لم تبلغ والدتها بذلك, ولم تقم بتحرير أي شكاية ضده.

المختار الرمشي (طنجة)